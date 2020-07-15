



ŞEHİT EŞİM TÜRKAN EN BÜYÜK ŞEREFİM

Türkan Türkmen Tekin, 15 Temmuz darbe girişiminde vatan savunması için sokağa çıktı. Hainlerin kullandığı tankın altında kaldı. Şehitlik mertebesine ulaştı. Üç evladı öksüz kaldı. Kahramanın eşi Ramazan Tekin ise yaşadığı gururu şöyle anlattı: Dört yıldır her gece o geceyi, eşimi düşünüyorum. Şehit eşim benim en büyük şerefim. O gece verilen mücadeleyle, verilen şehitlerle bu vatanı sahipsiz bırakmadık.

FETÖ'NÜN 15 Temmuz darbe girişiminin en kanlı yaşandığı yerlerden biri de İstanbul Esenler olmuştu. O gece sokağa çıkan kahraman kadınlardan biri olan Türkan Türkmen Tekin, Atatürk Havalimanı'nın darbeciler tarafından işgal edildiği haberini alır almaz eşi Ramazan Tekin ile birlikte Esenler'den yürüyerek yola çıktı. Yolda ön sıralarda yürüyen Türkan Tekin, darbeci askerlerin vatandaşların üzerine sürdüğü tankın altında kalarak şehit düştü. Tekin çiftinin üç çocuğu o gece yetim kaldı.

'O GECEYi UNUTMAYALIM'

Dört yıldır zor bir süreç yaşadığını anlatan şehit Türkan Tekin'in eşi Ramazan Tekin, "Beni şehit eşi olma gururu ayakta tutuyor. Üç tane evladım var. İkisi okuyor, biri çalışıyor. Tabi ne yaparsam yapayım ben anneleri gibi olamam. Yine de hem anne hem baba olmaya çalışıyorum. 15 Temmuz kimimizi annesiz, kimimizi babasız, kimimizi evlatsız, kimimizi kardeşsiz bıraktı. Ama o gece verilen mücadeleyle, verilen şehitlerle bu vatanı sahipsiz bırakmadık. Eşimin eksikliğini her zaman hissediyorum. O benim hayat arkadaşımdı. 4 yıldır yastığı kafama koyduğumda hala o geceyi, hayat arkadaşımı düşünüyorum. Ona dualar ediyorum. İnsanlardan da tek isteğim hem o geceyi unutmamaları, hem de şehitlerimiz için dua etmeleri. Güçlü olmaya çalışıyorum. Şehit eşi olarak başım çok şükür hep dik. O benim en büyük şerefim. İnsanımızdan da çok şey istemiyorum. Sadece dua ve hatırlanmak. Biz bu sayede daha güçlü olacağız" diye konuştu.

Furkan KARA

ŞEHADETE YÜRÜYORDU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şehit Türkan Türkmen Tekin'den bir konuşmasında şöyle bahsetmişti: Benim Türkan kardeşim de o tanklar, zırhlı araçlar, onu köşeye sıkıştırdığında, onun bedeni paramparça olduğunda, o sadece Allah'a yürüyordu, o sadece şehadete yürüyordu. Onlar Nene Hatunların varisleriydi...

TEREDDÜT ETMEDEN VATANIMIZI KORUDUK

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin yaşandığı gece, darbecilerin "kafasına sıkın" talimatı verdiği Fethiye Camisi İmam Hatibi Adem Aktaş, aradan 4 yıl geçse de yaşananları unutamıyor. 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın yanındaki Fethiye Camisi'nin imam hatibi Adem Aktaş, darbe girişimi gecesi camiye girerek, "Allah rızası için devletimize sahip çıkalım vatanımıza sahip çıkalım, kimsenin oyununa gelmeyelim, devletimiz güçleniyor, Türk milleti ilelebet bu vatanda kalacaktır. Allah rızası için sokaklara inelim" anonsu yaparak vatandaşları sokağa davet etti. Bu anonsun üzerine, dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı kurmay başkanı eski yarbay Serkan Polat, iddianameye göre, "Bunu susturamadınız, girin sıkın kafasına" şeklinde emir verdi. O gece askerlerin, kaldığı lojmandan dışarıya çıkmasına müsaade etmediğini ifade eden Aktaş, "Vatandaşların sokağa inmesiyle askerler oraya odaklandı, ben de o esnada bir fırsat yakaladım ve hemen camiye girip anons yaptım, sela verdim. Seladan hemen sonra askerler beni almaya geldi" dedi. Aktaş, askerlerin camiye yönelmesiyle herhangi bir korku yaşamadığını anlatarak, "O anda en ufak bir korku, tedirginlik yaşamadım. Bu olayları geriye sardığımızda o kadar silahlı asker üzerinize geliyor fakat Allah o gece milletin üzerine fazilet indirdiği gibi buraya da indirmişti. Allah'a şükürler olsun ki korku olmadan panik yaşamadan, tereddüt etmeden vatanımızı savunduk." şeklinde konuştu.