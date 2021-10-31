VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? VGM yükseköğrenim burs ücreti ne kadar? Başvuru şartları ise…

VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? VGM yükseköğrenim burs ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi olan üniversite öğrencilerine geri ödemesiz, karşılıksız 8 ay boyunca burs veriyor. Bu imkandan yararlanmak isteyen binlerce kişi VGM yükseköğrenim burs başvurusu şartlarının neler olduğunu merak ediyor. Peki başvurular hangi tarihler arasında alınacak. İşte tüm ayrıntılar…
2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?
VGM bursu ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine 100,00 TL, üniversite öğrencilerine aylık 400,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine ise 600,00TL olarak verilecektir.
VGM BURS BAŞVURU YÜKSEKÖĞRENİM BUGÜN BAŞLADI!
2021 yılında VGM burslarında ortaöğrenim başvuruları 15 Ekim'de alınacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin burs başvuru işlemleri 30 Ekim'de sona erecek.
Yükseköğrenim başvuruları ise 1 Kasım tarihinde başlayacak. Üniversite öğrencileri ve Yabancı uyruklu öğrencileri 15 Kasım'a kadar devam edecek.