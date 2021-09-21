CHP'li Hayri Türkyılmaz 7 yıllık Yıldıztepe projesine bir temel daha attı

Bursa'da 2014 yerel seçimleri öncesi söz verdiği Yıldıztepe projesini 7 yıldır bitiremeyen Mudanya Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, canı sıkıldıkça proje alanında fotoğraf çektirip 'temel atma' paylaşımı yapıyor. Türkyılmaz, üçüncü kez temel atma paylaşımı yaparken, vatandaşlar ise projeden ümidini kesti.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2014 yerel seçimlerinde, ilçenin manzaralı ve Marmara Denizi'ne hâkim bölgesinde yer alan Yıldıztepe'de vatandaşların yararlanabileceği çok fonksiyonlu bir proje yapma sözü verdi. Yıllar önce ilk temeli atılan projenin ilk etabının 12 milyon 600 bin TL'ye ihale edildiğini duyuran Türkyılmaz, bu etap için Mudanya Belediye Meclisi'nden kredi yetkisi istedi.
CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla da 14 milyon 500 bin TL'lik kredi yetkisi aldı. Kredinin faizli maliyetini ve ödeme takvimini ise meclisle ve kamuoyuyla hiç paylaşmayan Türkyılmaz, 3 etaptan oluşturmayı planladığı projenin ilk etabını bile bitiremedi.