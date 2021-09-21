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    • 21.09.2021 07:01
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    CHP'li Hayri Türkyılmaz 7 yıllık Yıldıztepe projesine bir temel daha attı

    Bursa'da 2014 yerel seçimleri öncesi söz verdiği Yıldıztepe projesini 7 yıldır bitiremeyen Mudanya Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, canı sıkıldıkça proje alanında fotoğraf çektirip 'temel atma' paylaşımı yapıyor.

    7 yıllık projeye bir temel daha attı
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    Bursa'da 2014 yerel seçimleri öncesi söz verdiği Yıldıztepe projesini 7 yıldır bitiremeyen Mudanya Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, canı sıkıldıkça proje alanında fotoğraf çektirip 'temel atma' paylaşımı yapıyor. Türkyılmaz, üçüncü kez temel atma paylaşımı yaparken, vatandaşlar ise projeden ümidini kesti.

    Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2014 yerel seçimlerinde, ilçenin manzaralı ve Marmara Denizi'ne hâkim bölgesinde yer alan Yıldıztepe'de vatandaşların yararlanabileceği çok fonksiyonlu bir proje yapma sözü verdi. Yıllar önce ilk temeli atılan projenin ilk etabının 12 milyon 600 bin TL'ye ihale edildiğini duyuran Türkyılmaz, bu etap için Mudanya Belediye Meclisi'nden kredi yetkisi istedi.

    CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla da 14 milyon 500 bin TL'lik kredi yetkisi aldı. Kredinin faizli maliyetini ve ödeme takvimini ise meclisle ve kamuoyuyla hiç paylaşmayan Türkyılmaz, 3 etaptan oluşturmayı planladığı projenin ilk etabını bile bitiremedi.

        VATANDAŞ ÜMİDİNİ KESTİ
        Başka icraatı olmadığı için zaman zaman proje alanına giderek fotoğraf çektiren Türkyılmaz, geçtiğimiz günlerde bu kez, projenin seyir terasının beton temelinin atıldığını bildiren bir paylaşım yaptı. Türkyılmaz son olarak ise projenin kulesinin temelinin atıldığını duyurdu.

        Sabah'ta yer alan habere göre, 7 yılda 3 kez temel attığı proje alanına sık sık gidip incelemelerde bulunarak paylaşımlar yapan Türkyılmaz, Mudanya'ya çok yakışacağını söylediği projenin ne zaman biteceği konusunda ise hiç yorum yapmıyor. Yıllardır, içerisinde sosyal donatı alanları, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile çocuk parklarının olacağı Yıldıztepe projesini bekleyen Mudanyalılar ise artık ümidini kesti. Vatandaşlar, kentte sürekli gündemde olan ancak bir türlü tamamlanamayan proje için, "Adı var kendi yok" yorumlarını yapıyor.

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