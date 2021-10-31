Yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz neden tahliye edildi? Kürşat Yılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

KÜRŞAT YILMAZ NEDEN TAHLİYE EDİLDİ?

2021 yılında Kürşat Yılmaz'ın avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edildi, 32 yıllık cezadan beraat etti.

Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece yarısı cezaevinden tahliye edildi. Kürşat Yılmaz'ın tahliyesinin ardından Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan annesinin evine gittiği öğrenildi.

Kürşat Yılmaz'ın avukatı Hasan Özay, "Güvenlik sebebiyle gece yarısından sonra, erken bir saatte tahliye oldu. Saat 08.00'de bekliyorduk ancak bu şekilde tahliye gerçekleşti. Kendisi 17 seneden beri, 2005 yılından beri hapis yatmaktadır. Aldığı kesinleşen hapis cezası 66 yıldı. Bizim bu sene mayıs ve haziranda yaptığımız hukuk mücadeleleri sonucu haksız olan cezanın 35 senelik bir kısmını iade-i muhakeme yoluyla tekrar yargılanıp, beraat kararı verilip, kesinleşmek suretiyle bu ceza ortadan kaldırıldı. Kalan ceza yönünden de hukuka uygun, hak edilen, zamanında bir tahliye gerçekleşti. Başka bir sebep yok. Bu karar haziran ayında alınmıştı. Hazirandan beri süresinin dolmasını bekliyorduk. Süresi doldu ve bitti." dedi.