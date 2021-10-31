Yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz neden tahliye edildi? Kürşat Yılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

2005 yılından beri cezaevinde kalan Kürşat Yılmaz'ın dün tahliye olduğu duyuruldu. Yer altı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz, "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi suçlardan toplamda 66 yıl 3 ay 15 gün cezalandırılmıştı. Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nce 2011'de bu karar bozularak 32 yıllık cezadan beraat etti. Gece yarısı tahliye edilen Kürşat Yılmaz hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Kürşat Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Kürşat Yılmaz aslen nereli, neden tahliye oldu? İşte tüm merak edilenler!
KÜRŞAT YILMAZ NEDEN TAHLİYE EDİLDİ?
2021 yılında Kürşat Yılmaz'ın avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edildi, 32 yıllık cezadan beraat etti.
Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece yarısı cezaevinden tahliye edildi. Kürşat Yılmaz'ın tahliyesinin ardından Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan annesinin evine gittiği öğrenildi.
Kürşat Yılmaz'ın avukatı Hasan Özay, "Güvenlik sebebiyle gece yarısından sonra, erken bir saatte tahliye oldu. Saat 08.00'de bekliyorduk ancak bu şekilde tahliye gerçekleşti. Kendisi 17 seneden beri, 2005 yılından beri hapis yatmaktadır. Aldığı kesinleşen hapis cezası 66 yıldı. Bizim bu sene mayıs ve haziranda yaptığımız hukuk mücadeleleri sonucu haksız olan cezanın 35 senelik bir kısmını iade-i muhakeme yoluyla tekrar yargılanıp, beraat kararı verilip, kesinleşmek suretiyle bu ceza ortadan kaldırıldı. Kalan ceza yönünden de hukuka uygun, hak edilen, zamanında bir tahliye gerçekleşti. Başka bir sebep yok. Bu karar haziran ayında alınmıştı. Hazirandan beri süresinin dolmasını bekliyorduk. Süresi doldu ve bitti." dedi.
KÜRŞAT YILMAZ KİMDİR?
3 Mart 1960 tarihinde, Giresun'da doğan 61 yaşındaki Yakup Kürşat Yılmaz, Türkiye'deki cezaevinden üç kez (1994, Şubat 1997 ve Şubat 1998) kaçarak Temmuz 1998'de Bulgaristan'da tutuklandı. Eski Kuşadası Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu'nun 1995 yılında öldürülmesini düzenlemekten 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İşadamı Halis Toprak'ı öldürürse cezasının iptal edileceğinin söylendiğini ve bağlantıları hakkında konuşmasını engellemek için Bulgaristan'da kendisine Hepatit C verildiğini iddia etti. Bulgaristan'a kaçtıktan sonra 2008'de Varna'da gözaltına alındı ve ardından Nisan 1999'da Türkiye'ye iade edildi.