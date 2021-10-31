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    • 01.11.2021 07:08
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    HES kodu alma ekranı! HES kodu nasıl oluşturulur? E-devlet, Hayat Eve Sığar, SMS ile HES kodu sorgulama nasıl yapılır?

    HES kod nasıl alınır? HES kodu nasıl oluşturulur? E-devlet, Hayat Eve Sığar, SMS ile HES kodu alma, sorgulama ekranı araştırmaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Toplu taşımadan AVM'lere, devlet kurumlarından bankalara, şehirlerarası otobüslerden uçaklara kadar pek çok noktada HES kodu isteme zorunluluğu yer alıyor ve vatandaşlar da bu kodu nereden alacaklarını merak ederek sıklıkla araştırma yapıyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    HES kod nasıl alınır?

    Tüm illerden vatandaşlar gün içerisinde sıklıkla HES kod nasıl alınır? HES kodu nasıl oluşturulur? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken kalabalık ortamlara girerken HES kodu sorgulaması da sürüyor ve hala almamış olanlar, süresi dolanlar yeniden bu işlem hakkında bilgileri araştırıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen Hayat Eve Sığar uygulaması ile kişinin sağlık durumu hakkında anında bilgi edinilebiliyor. Peki E-devlet, Hayat Eve Sığar, SMS ile HES kodu alma, sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte tüm bilgiler…

    HES KODU NASIL ALINIR?

    HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

    Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

    HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

        Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

        "Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

        SMS İLE HES KODU ALMA

        HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

        HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

        Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

        E-DEVLET HES KODU ALMA

        HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.
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        Haberler Güncel HES kodu alma ekranı! HES kodu nasıl oluşturulur? E-devlet, Hayat Eve Sığar, SMS ile HES kodu sorgulama nasıl yapılır?
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