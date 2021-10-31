TÜYAP kitap fuarı ne zaman 2021 düzenlenecek? TÜYAP kitap fuarı iptal mi oldu, ertelendi mi? Önemli açıklamalar geldi!

Kitap severler tarafından TÜYAP kitap fuarı 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen ve bu yıl da henüz yapılmamış olan fuara ilişkin bilgiler merak edilmeye başlandı. TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal'dan konuya dair önemli açıklamalar geldi ve yapılıp yapılmayacağı da belli oldu. Peki TÜYAP kitap fuarı iptal mi oldu, ertelendi mi yoksa gerçekleşecek mi? İşte ayrıntılar…
TÜYAP KİTAP FUARI 2021 NE ZAMAN?
Pandemi nedeniyle 2020 yılında düzenlenemeyen TÜYAP kitap fuarı 2021 yılında da aşı yaptıran kişi sayısının yetersiz olması, tedbirlere dikkat edilmemesi sebebiyle gerçekleşmeyecek. Konuyla ilgili TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, yayınladığı mektupta önemli açıklamlar yaptı.
"TEK SEBEBİ PANDEMİ"
Bülent Ünal: "Son iki senedir COVID-19 pandemisi sebebiyle yapılmayan Kitap Fuarları, 38 sene boyunca her sene düzenli olarak büyüyerek, kendini yenileyerek bugüne geldi. İstanbul beraberinde İzmir, Bursa, Adana, Samsun ve Diyarbakır'da her sene iki milyonu aşkın insanımızı kitapla, yazarla, toplum önderleri ve yayıncısı ile buluşturan fuarlar muhakkak kaldığı yerden devam edecek. Yalnızca İstanbul'da yedi yüz elli bini aşkın ziyaretçisi ile dünyada okura dönük en büyük fuarlardan biri olarak değerlendirilen İstanbul Kitap Fuarı'nı bu sene da yapmamamızın tek sebebi pandemi."