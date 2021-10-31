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    • 01.11.2021 07:10
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    TÜYAP kitap fuarı ne zaman 2021 düzenlenecek? TÜYAP kitap fuarı iptal mi oldu, ertelendi mi? Önemli açıklamalar geldi!

    TÜYAP kitap fuarı 2021 ne zaman? TÜYAP kitap fuarı iptal mi oldu, ertelendi mi yoksa gerçekleşecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Her yıl belirlenen tarihlerde Beylikdüzü TÜYAP'ta düzenlenen ve yoğun katılım sağlanan fuar için meraklı bekleyiş sürerken açıklama geldi. TÜYAP kitap fuarı 2021 düzenlenip düzenlenmeyeceği bu açıklama ile belli oldu. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    TÜYAP kitap fuarı ne zaman 2021 düzenlenecek?

    Kitap severler tarafından TÜYAP kitap fuarı 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen ve bu yıl da henüz yapılmamış olan fuara ilişkin bilgiler merak edilmeye başlandı. TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal'dan konuya dair önemli açıklamalar geldi ve yapılıp yapılmayacağı da belli oldu. Peki TÜYAP kitap fuarı iptal mi oldu, ertelendi mi yoksa gerçekleşecek mi? İşte ayrıntılar…

    TÜYAP KİTAP FUARI 2021 NE ZAMAN?

    Pandemi nedeniyle 2020 yılında düzenlenemeyen TÜYAP kitap fuarı 2021 yılında da aşı yaptıran kişi sayısının yetersiz olması, tedbirlere dikkat edilmemesi sebebiyle gerçekleşmeyecek. Konuyla ilgili TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, yayınladığı mektupta önemli açıklamlar yaptı.

    "TEK SEBEBİ PANDEMİ"

    Bülent Ünal: "Son iki senedir COVID-19 pandemisi sebebiyle yapılmayan Kitap Fuarları, 38 sene boyunca her sene düzenli olarak büyüyerek, kendini yenileyerek bugüne geldi. İstanbul beraberinde İzmir, Bursa, Adana, Samsun ve Diyarbakır'da her sene iki milyonu aşkın insanımızı kitapla, yazarla, toplum önderleri ve yayıncısı ile buluşturan fuarlar muhakkak kaldığı yerden devam edecek. Yalnızca İstanbul'da yedi yüz elli bini aşkın ziyaretçisi ile dünyada okura dönük en büyük fuarlardan biri olarak değerlendirilen İstanbul Kitap Fuarı'nı bu sene da yapmamamızın tek sebebi pandemi."

        "TEDBİRLERE YETERİ KADAR UYULMUYOR"

        "250.000'i ilk ve ortaöğretim öğrencileri olmak üzere ziyaretçilerinin yarıdan fazlasının öğrenci olduğu bu fuarın, aşıların yeterli seviyeye ulaşamadığı, genç insanlarımızın salgına karşı lüzumlu tedbirleri tam olarak almadıkları bir dönemde açılmasını gerçekçi ve doğru bulmadık. Her zaman beraber hareket ettiğimiz, kararları beraber alıp uyguladığımız, birbirimize çok güvenip değer verdiğimiz Türkiye Yayıncılar Birliği de aynı görüşü paylaşıyor. Yayınevlerimiz ile de kapsamlı görüşmeler yapıldı. Biliyorum ki onlar da fuarı ziyaretçilerimiz gibi çok özledi. Hiç birimizin deneyimi olmadığı bir salgında iki fuar dönemini beklentiler doğrultusunda değerlendirememek tabiidir ki bizleri de çok üzüyor."

        TÜYAP KİTAP FUARINA NASIL GİDİLİR?

        Metrobüs ile ulaşım

        METROBÜS İle Söğütlüçeşme - Beylikdüzü hattını kullanarak fuar alanına ulaşabilirsiniz. Fuar merkezi Beylikdüzü son durakta bulunmaktadır.

        Özel araçla ulaşım

        Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.

        Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu cad. No:9/1 Büyükçekmece / İSTANBUL

        TÜYAP kitap fuarı hafta içi günlerde 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık oluyor.
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        Haberler Güncel TÜYAP kitap fuarı ne zaman 2021 düzenlenecek? TÜYAP kitap fuarı iptal mi oldu, ertelendi mi? Önemli açıklamalar geldi!
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