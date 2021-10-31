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    • Güncel
    • 31.10.2021 19:31
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    • 31.10.2021 19:56
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 347 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

    Buna göre, son 24 saatte 347 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 175 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,24 olarak kayıtlara geçti.

    Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 70 bin 738 doz aşı uygulandı.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 280 bin 951 doza yükseldi.

    "18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı"nın en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

    3 MİLYON KİŞİYE KORUMA KALKANI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 3 milyon kişi, zamanı gelen üçüncü doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu 'koruma kalkanı dozu' şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız üçüncü doz için TURKOVAC da tercih edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

    30 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            26 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 31 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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