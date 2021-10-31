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    • 01.11.2021 07:59
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    Okullarda 1 haftalık ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatile girecek? MEB sömestr, 15 tatil hangi tarihte?

    Okullarda 1 haftalık tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil oluyor 2021? Sömestr hangi tarihte? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem öğrenciler hem de velileri tatil ve dinlenme planları yaparken okulların tatil tarihlerini de merak ederek sıklıkla araştırıyor. MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini haberimizden inceleyerek okulların ara ve yarı yıl tarihlerini öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Okullarda 1 haftalık ara tatil ne zaman?

    Milyonlarca öğrenci 6 Eylül itibariyle yüzyüze eğitime başladı ve Okullarda 1 haftalık tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil oluyor 2021? Sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs nedeniyle uzun zaman okullarından uzak kalan ve online eğitim gören öğrenciler yaklaşık 2 aydır yüzyüze eğitime devam ediyor ve şimdiden tatil tarihlerini araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre okulların tüm tatil tarihleri belli oldu. Peki Sömestr hangi tarihte? İşte tüm bilgiler…

    OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında iki ara tatil, bir yarıyıl tatili ve yaz tatili uygulayacak. Öğrenciler, ilk ara tatillerini Kasım ayında yapacak. İşte tatil tarihleri;

    Birinci ara tatil 15-19 Kasım 2021

    Sömestr Tatili 24 Ocak-4 Şubat 2022

    İkinci ara tatil 11-15 Nisan 2022

    17 Haziran 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu.

    OKUL SINAVLARI İPTAL Mİ EDİLECEK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül'de birinci döneme başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime tam zamanlı geçilmesinin ardından ölçme ve değerlendirme ile ilgili alınan kararlar öğrenciler ile paylaşıldı.

        Birinci dönem sınavları yüz yüze ve salgın tedbirleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Bu kapsamda kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin sınavları da okul ortamlarında düzenlenecek.

        Covid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı oldukları için eğitime ara verilen sınıflarda eğitim alan öğrenciler ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı oldukları okullarda sınav olacak.

        MAZERETSİZ OKULA GİTMEYEN ÖĞRENCİLER DEVAMSIZ SAYILACAK!

        Bu yıl okullarda devam zorunluluğu aranacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı yönetmelikte toplam devamsızlık hakkı 30 gün olarak açıklandı. Ancak Lise 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri mazeret bildirmeden en fazla 10 gün devamsızlık yapabilecek. 20 günlük kısım için ise okul yönetimlerine doktor raporu veya geçerli bir mazeret bildirilecek.

        Yayınlanan yönetmelikte ortaokul öğrencileri için bir devamsızlık sınırı bulunmuyor. 20 günden fazla devamsızlık yapan öğrencilerin sınıfını geçmesine veya kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor. Pandemi nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler dönem başında e-Nabızdan aldıkları belgeler ile okul yönetimlerine devamsızlıklarının sayılmaması için başvurmuştu.

        BU YIL BAŞARISIZLIK DURUMUNDA SINIFTA KALMA OLACAK!

        Okullarda sınavlar yüz yüze olarak gerçekleştirileceği için bu dönem sınıf geçme veya kalma durumlarına öğrencilerin aldıkları notlar direkt olarak etki edecek. İlkokul 1,2,3,4. sınıflarda yönetmelik gereği sınıfta kalma bulunmazken ortaokul ve liselerde öğrenciler sınıf tekrarına bırakılabilir. Lise 9,10,11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması (birinci dönem ve ikinci dönem notları) 50'nin altına olan ve 3 dersten zayıfı olanlar sınıfta kalacak. Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıflarda ise bir dersten yıl sonu başarı puanı 45'ten az olan öğrencilerin sınıfta kalıp kalmamasına şube öğretmenler kurulu karar verecek.
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