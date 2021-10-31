Okullarda 1 haftalık ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatile girecek? MEB sömestr, 15 tatil hangi tarihte?

Milyonlarca öğrenci 6 Eylül itibariyle yüzyüze eğitime başladı ve Okullarda 1 haftalık tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil oluyor 2021? Sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs nedeniyle uzun zaman okullarından uzak kalan ve online eğitim gören öğrenciler yaklaşık 2 aydır yüzyüze eğitime devam ediyor ve şimdiden tatil tarihlerini araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre okulların tüm tatil tarihleri belli oldu. Peki Sömestr hangi tarihte? İşte tüm bilgiler…
OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında iki ara tatil, bir yarıyıl tatili ve yaz tatili uygulayacak. Öğrenciler, ilk ara tatillerini Kasım ayında yapacak. İşte tatil tarihleri;
Birinci ara tatil 15-19 Kasım 2021
Sömestr Tatili 24 Ocak-4 Şubat 2022
İkinci ara tatil 11-15 Nisan 2022
17 Haziran 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonu.
OKUL SINAVLARI İPTAL Mİ EDİLECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül'de birinci döneme başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime tam zamanlı geçilmesinin ardından ölçme ve değerlendirme ile ilgili alınan kararlar öğrenciler ile paylaşıldı.