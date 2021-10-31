Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.11.2021 07:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.11.2021 07:57
    ABONE OL

    İBB burs başvurusu sonucu sorgulama ekranı! İBB bursu ne zaman yatacak? İBB burs başvuru şartları nelerdir? Sonuçlar…

    İBB burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne zaman yatacak? Başvuru şartları nedir, sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrencilere 3 dönem boyunca burs ödemesi yapıyor ve bunun için belli başlı şartlar gerekiyor. Peki İBB burs başvurusu yaparlar için sonuçlar ne zaman belli olacak? İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    İBB burs başvurusu sonucu sorgulama ekranı!

    Üniversite öğrencileri tarafından İBB burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Öğrenciler için verilen burslar büyük önem taşıyor ve maddi olarak eğitim hayatının gereksinimlerini karşılayamayacak olanlara bu imkan veriliyor. İBB bursu için başvuru yapanlar sonuçlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki İBB burs sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İBB bursu ne zaman yatacak? Kimler başvuru yapabilir, kimler yapamaz, şartlar neler? İşte tüm detaylar…

    İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İBB burs sonuçları 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

    İBB BURSU NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?

    Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversiteli öğrencilere verdiği 3 bin 200 TL'lik burs ücretleri, 3 dönemde veriliyor. Geçtiğimiz yıllarda öğrenciler; aralıkta 1200 Türk lirası, şubatta bin Türk lirası, mayısta da bin Türk lirası olmak üzere toplamda 3 bin 200 TL'yi üç dönemde almıştı. Bu yıl da sistemin aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.

        İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        • T.C. vatandaşı olmak

        • Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

        • Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

        • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

        • Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

        • Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

        • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

        KİMLER YARARLANAMAZ?

        • Açık öğretimde okuyan öğrenciler

        • Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

        • Ücretli değişim programında bulunanlar

        • 25 yaşından büyükler

        • Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

        • Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

        • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

        • * Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

        ** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

        ** Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.

        • - Eğitim yardımı başvuruları, evrak teslimi sadece web sayfası üzerinden alınacaktır.

        - Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda, başvuru sırasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel İBB burs başvurusu sonucu sorgulama ekranı! İBB bursu ne zaman yatacak? İBB burs başvuru şartları nelerdir? Sonuçlar…
            SON DAKİKA