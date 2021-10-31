İBB burs başvurusu sonucu sorgulama ekranı! İBB bursu ne zaman yatacak? İBB burs başvuru şartları nelerdir? Sonuçlar…

Üniversite öğrencileri tarafından İBB burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Öğrenciler için verilen burslar büyük önem taşıyor ve maddi olarak eğitim hayatının gereksinimlerini karşılayamayacak olanlara bu imkan veriliyor. İBB bursu için başvuru yapanlar sonuçlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki İBB burs sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İBB bursu ne zaman yatacak? Kimler başvuru yapabilir, kimler yapamaz, şartlar neler? İşte tüm detaylar…
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs sonuçları 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
İBB BURSU NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?
Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversiteli öğrencilere verdiği 3 bin 200 TL'lik burs ücretleri, 3 dönemde veriliyor. Geçtiğimiz yıllarda öğrenciler; aralıkta 1200 Türk lirası, şubatta bin Türk lirası, mayısta da bin Türk lirası olmak üzere toplamda 3 bin 200 TL'yi üç dönemde almıştı. Bu yıl da sistemin aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.