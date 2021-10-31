İBB burs başvurusu sonucu sorgulama ekranı! İBB bursu ne zaman yatacak? İBB burs başvuru şartları nelerdir? Sonuçlar…

İBB BURSU NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?

Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversiteli öğrencilere verdiği 3 bin 200 TL'lik burs ücretleri, 3 dönemde veriliyor. Geçtiğimiz yıllarda öğrenciler; aralıkta 1200 Türk lirası, şubatta bin Türk lirası, mayısta da bin Türk lirası olmak üzere toplamda 3 bin 200 TL'yi üç dönemde almıştı. Bu yıl da sistemin aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.