Noter çalışma saati nedir? Hafta içi ve hafta sonu noterler saat kaça kadar açık? İllere göre nöbetçi noter sorgulama!

Sabah saatlerinden itibaren Noter çalışma saati 2021 sorgulaması yoğun bir şekilde yapılır oldu. En çok ziyaret edilen ve önemli işlemlerin halledildiği devlet kurumlarından biri olan noterler 29 Ekim'de kapalıydı ve Pazartesi gününü beklemek istemeyenler hafta içi ve hafta sonu noter çalışma saatleri hakkında araştırmalara başladı. Peki 31 Ekim Pazar yani bugün nöbetçi noterler hizmet veriyor mu açık mı? İllere göre İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi noter sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar…