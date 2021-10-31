Noter çalışma saati nedir? Hafta içi ve hafta sonu noterler saat kaça kadar açık? İllere göre nöbetçi noter sorgulama!

Sabah saatlerinden itibaren Noter çalışma saati 2021 sorgulaması yoğun bir şekilde yapılır oldu. En çok ziyaret edilen ve önemli işlemlerin halledildiği devlet kurumlarından biri olan noterler 29 Ekim'de kapalıydı ve Pazartesi gününü beklemek istemeyenler hafta içi ve hafta sonu noter çalışma saatleri hakkında araştırmalara başladı. Peki 31 Ekim Pazar yani bugün nöbetçi noterler hizmet veriyor mu açık mı? İllere göre İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi noter sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar…
NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder. Hafta sonu ise nöbetçi noterler hizmet veriyor.
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NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Şirket sözleşmesi,
Evlenme sözleşmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
Zilyetlik devri sözleşmesi,
Miras taksimi G. menkul,
Hibe vaadi sözleşmesi,
Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
Kira sözleşmesi,
Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
Taksim ve ifraz sözleşmesi,
Evlat edinme sözleşmesi,