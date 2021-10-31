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    • 01.11.2021 07:08
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    Noter çalışma saati nedir? Hafta içi ve hafta sonu noterler saat kaça kadar açık? İllere göre nöbetçi noter sorgulama!

    Noter çalışma saati 2021! Hafta içi, hafta sonu noter çalışma saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi noter sorgulama işlemi arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Araba ev alım satımı, kira sözleşmesi, vekaletname, tescil, ibraname, defter onaylanması gibi daha pek çok hukuki işlem için ziyaret edilen noterlere gidecek olan vatandaşlar hafta sonu saat kaç aralığında hizmet verdiklerini merak ediyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Noter çalışma saati nedir?

    Sabah saatlerinden itibaren Noter çalışma saati 2021 sorgulaması yoğun bir şekilde yapılır oldu. En çok ziyaret edilen ve önemli işlemlerin halledildiği devlet kurumlarından biri olan noterler 29 Ekim'de kapalıydı ve Pazartesi gününü beklemek istemeyenler hafta içi ve hafta sonu noter çalışma saatleri hakkında araştırmalara başladı. Peki 31 Ekim Pazar yani bugün nöbetçi noterler hizmet veriyor mu açık mı? İllere göre İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi noter sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar…

    NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

    Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder. Hafta sonu ise nöbetçi noterler hizmet veriyor.

    NÖBETÇİ NOTER SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

    Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
    Şirket sözleşmesi,
    Evlenme sözleşmesi,
    Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
    Zilyetlik devri sözleşmesi,
    Miras taksimi G. menkul,
    Hibe vaadi sözleşmesi,
    Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
    Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
    Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

    Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
    Kira sözleşmesi,
    Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
    Taksim ve ifraz sözleşmesi,
    Evlat edinme sözleşmesi,

        Temlik,Taahhütname, Kefaletname,
        Vasiyetname,
        Vakıf senedi,
        Aile vakfı senedi,
        Tanıma senedi,
        Muvafakatname,

        Sulhname,
        Yeddiemin senedi,
        Rehin senedi,
        Borç senedi,
        Fesihname,
        İbraname,
        Beyanname,
        Şahadetname,
        Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı,
        İfade tutanağı,
        Tespit tutanağı,
        Vekaletname,

        Defter onaylanması, Çevirme,
        Örnek çıkartma,
        İmza sirküleri,
        Protesto işleri,
        İhbar - ihtarname işleri ve tebliği,
        Tescil
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        Haberler Güncel Noter çalışma saati nedir? Hafta içi ve hafta sonu noterler saat kaça kadar açık? İllere göre nöbetçi noter sorgulama!
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