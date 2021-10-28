Başkan Erdoğan Yeni AKM’yi 13 yıl sonra açacak! Dünyanın gözü İstanbul’da
Cumhuriyet'in 98. yıldönümünde Başkan Erdoğan tarihi bir açılış yapacak. 13 yıldır kapalı olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 29 Ekim'de "perde" diyecek. AKM'nin, aralarında opera, tiyatro konserlerin de bulunduğu açılış etkinlikleri yıl boyu sürecek.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde dünyanın gözü İstanbul'da olacak. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim İstanbul, kültür ve sanatın muhteşem buluşmasına şahitlik edecek.
30 Ekim'de de AKM'nin de içinde yer aldığı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, dünya sahnesine çıkacak. Beyoğlu'nda bulunan 64 farklı noktada binden fazla sanatçı, 15 gün boyunca performanslarını sergileyecek. Önemli bir turizm destinasyonu olan İstanbul; konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler ve atölyeler ile yerli ve yabancı sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkan Erdoğan'ın ilk kabine toplantısında İstanbul AKM'nin bitirilmesi talimatını verdiğini ifade ederek "AKM, sadece kendi başına bir proje olmanın ötesinde Beyoğlu Kültür Yolu'nun da fikirden uygulamaya geçişinde çok önemli katkısı ve etkisi olan bir eser. Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yön önümüzü görmemiz açısından da çok faydalı oldu." dedi.
İSTANBUL'UN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
AKM'nin açılışı ardından Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin başlamasıyla birlikte kültür ve sanatın başkenti İstanbul'un çehresi değişecek. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi yenilenen yüzüyle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bestelenen Sinan Operası ile "perde" diyecek olan yeni AKM, İstanbul kent yaşamının ikonik yapıları arasında yer alıyor.