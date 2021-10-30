HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika sarı ve turuncu kodlu alarm! O ilde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan dışında) bölgeleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli, olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve batı, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SARI KODLU UYARI: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'yı "sarı" kod kategorisinde uyararak, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya genelinde beklenen sağanak yağmur ve fırtına öncesinde vatandaşları uyardı. Yapılan yazılı açıklamada, "Antalya il geneli ve Antalya Körfezi'nde 02.11.2021 Salı öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara sebep olabileceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı denizcilik ile ilgili kurum ve kuruluşlar, ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı anlık meteorolojik uyarılar ile güncel tahmin raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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