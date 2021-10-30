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    • 01.11.2021 07:37
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    • 01.11.2021 07:44
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika sarı ve turuncu kodlu alarm! O ilde yaşayanlar dikkat

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan günlük tahminlerde özellikle yurdun Ege ve Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise hafta ortasından itibaren bazı illerde kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Öğle saatlerinde meteorolojiden gelen uyarıya göre Antalya için "sarı kodlu alarm" verildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il 1 Kasım hava durumu raporu.

    Meteorolojiden son dakika sarı kodlu alarm

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Ardahan dışında) bölgeleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz, Güney Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli, olması bekleniyor.

    Meteorolojiden son dakika sarı kodlu alarm

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve batı, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Antalya, Isparta, Aydın, Muğla, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    SARI KODLU UYARI: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'yı "sarı" kod kategorisinde uyararak, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya genelinde beklenen sağanak yağmur ve fırtına öncesinde vatandaşları uyardı. Yapılan yazılı açıklamada, "Antalya il geneli ve Antalya Körfezi'nde 02.11.2021 Salı öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara sebep olabileceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı denizcilik ile ilgili kurum ve kuruluşlar, ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı anlık meteorolojik uyarılar ile güncel tahmin raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

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        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            ÇANKIRI °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

            KONYA °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve yer çok bulutlu, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 24°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 24°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu

            TOKAT °C, 23°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu

            TRABZON °C, 21°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            ERZURUM °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

            KARS °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

            MALATYA °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            VAN °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            GAZİANTEP °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİİRT °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ŞANLIURFA °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika sarı ve turuncu kodlu alarm! O ilde yaşayanlar dikkat
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