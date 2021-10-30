Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Almanya'ya Göçün 60. Yılı" programına video mesaj! Uğur Şahin ve Özlem Türeci detayı...

'ALMANYA'YA GEREKEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ'

Erdoğan, Almanya'daki Türklerin başarı hanelerine yeni yıldızlar eklediklerini memnuniyet ile gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde Türk Toplumu'nun eşit vatandaşlık temelinde Almanya'ya daha fazla katkı sunacağına inanıyoruz. Türkiye olarak biz de bir taraftan yurt dışındaki insanlarımızın hak ve hukukunu savunurken diğer taraftan da içinde yaşadıkları toplumlara entegrasyonunu teşvik ediyoruz. Bilhassa salgın ile beraber yükselişe geçen kültürel ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi tehditlerin önüne geçilmesinde müttefikimiz Almanya'ya gereken her türlü desteği veriyoruz.

Sadece Almanya'daki Türk toplumunun değil tüm Avrupa'nın hatta tüm insanlığın huzuruna kasteden bu şer akımlara karşı Alman makamların da bizimle aynı hassasiyetleri taşıdıklarını biliyoruz. Alman dostlarımız ile dayanışma içinde hareket ederek inşallah bu sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyoruz. Almanya Türk Toplumu son 60 yılda bu aşamalardan geçerken Türkiye de özellikle son 20 yılda tarihi nitelikte başarılara imza atmıştır. Türkiye'deki kalkınma ve demokrasi hamlelerinden vatandaşlarımız ile birlikte Türk diasporasının da istifade etmesini sağladık. Girişimci ve insani diplomasimizi dış misyonlarımızın sayısını arttırması yanında ihdas etiğimiz yeni kurumlar ile daha da güçlendirdik. 2010 yılında kurduğumuz YTB, bu dönemin en önemli kazanımlarından biridir. 'Güçlü diaspora, güçlü Türkiye' şiarıyla harekete eden başkanlığımız hayati bir boşluğu doldurmaktadır. Önümüzdeki dönemde gerek Yurtdışı Türkler Başkanlığımız gerekse diplomatik misyonlarımız vasıtasıyla sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Göç eden ve hayatta olan ilk kuşağın mensuplarına Rabbimden bereketli, sağlıklı ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum. Vatan hasreti ile ebediyete intikal eden kardeşlerimize Allahtan rahmet, Türk diasporasının genç mensuplarına hayat yolculuklarında başarılar diliyorum"