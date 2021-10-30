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    • Güncel
    • 31.10.2021 06:44
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    • 31.10.2021 06:47
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika kar alarmı! Harita yayınlandı | 31 Ekim - 4 Kasım

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan günlük tahminlerde özellikle yurdun Ege ve Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise hafta ortasından itibaren bazı illerde kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

    Meteorolojiden son dakika kar alarmı! Harita yayınlandı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli kıyı kesiminin, akşam saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 16°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleri ile gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 18°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 22°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimi ile akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu içlelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Konya, öğle saatlerinden sonra Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 19°C
            Parçalı bulutlu

            ÇANKIRI °C, 19°C
            Parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 18°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu

            KONYA °C, 19°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 17°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE °C, 20°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 18°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 16°C
            Parçalı bulutlu



            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve yer çok bulutlu, Bayburt ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 22°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 20°C
            Parçalı bulutlu

            TOKAT °C, 21°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 17°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 11°C
            Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

            KARS °C, 8°C
            Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

            MALATYA °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            VAN °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 19°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                GAZİANTEP °C, 20°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğyle saatlerinde sağanak yağışlı

                SİİRT °C, 20°C
                Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                ŞANLIURFA °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                31 EKİM 2021 PAZAR HAVA DURUMU

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika kar alarmı! Harita yayınlandı | 31 Ekim - 4 Kasım
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