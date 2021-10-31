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HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika sarı kodlu alarm! O ilde yaşayanlar dikkat

HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika sarı kodlu alarm! O ilde yaşayanlar dikkat
31.10.2021 14:43
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Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan günlük tahminlerde özellikle yurdun Ege ve Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise hafta ortasından itibaren bazı illerde kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Öğle saatlerinde meteorolojiden gelen uyarıya göre Antalya için "sarı kodlu alarm" verildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

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