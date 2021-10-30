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    • Güncel
    • 30.10.2021 07:49
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    • 30.10.2021 07:49
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    Meteorolojiden son dakika kar uyarısı! 10 il için sarı kodlu alarm verildi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmelerde, sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu’da görülecek olan sağanak yağışların, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman’ın doğu, Elazığ’ın güney ve doğu, Muş ve Bingöl’ün güney ve Mardin’in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis’in yüksek kesimlerinde, Van’ın güney ve batısı, Hakkari’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 30 Ekim il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden kar uyarısı! Sarı kodlu alarm

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kıyıları ve Mersin, Adana çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

    RÜZGAR
    Genellikle iç ve doğu kesimlerde doğu ve güneydoğulu, diğer yerlerde kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'da görülecek olan sağanak yağışların, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman'ın doğu, Elazığ'ın güney ve doğu, Muş ve Bingöl'ün güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara Denizi ile bölgenin batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    EDİRNE °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla Muğla ve Aydın ile İzmir'in güney çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 17°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 22°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 25°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Pazar) gece saatlerinde güney çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 18°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


    AKDENİZ
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları ile Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 27°C
    Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, (Pazar) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 24°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 24°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    MERSİN °C, 25°C
    Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    ANKARA °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİVAS °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    BOLU °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Bayburt ve Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ARTVİN °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

        SAMSUN °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        TOKAT °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimleri, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak çevreleri ile Elazığ'ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı

        KARS °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        MALATYA °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        VAN °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevreleri ile Adıyaman'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        GAZİANTEP °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
            Tarihi günde tarihi açılış!
            Haberler Güncel Meteorolojiden son dakika kar uyarısı! 10 il için sarı kodlu alarm verildi
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