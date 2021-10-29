Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kursu öğreticisi imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonları için 7 bin 800 personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı

Başvuru yapacakların, en az 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu, sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış ve 2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları ile daha önce yapılmış Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmaması gerekecek.