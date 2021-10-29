Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kursu öğreticisi imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonları için 7 bin 800 personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı

5 bin 600 imam hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 700 müezzin kayyım personeli alımı için başvurular, 8-22 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden yapılacak.
Başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları şartı aranacak.
Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 8-22 Kasım 08.30-16.30 saatlerinde şahsen müracaat edecek.
Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Başkanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.