Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor
Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarının açıldığı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünün devlet yönetiminde yerini aldığı Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 98 yıl geçti. 81 ilde Cumhuriyet Bayramı büyük bir gururla kutlanıyor. 7'den 70'e bütün yurt ellerinde bayraklarla törenlere katıldı. İşte o muhteşem kareler...
29.10.2021 13:31
- Son Güncelleme: 29.10.2021 13:47
29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapıları açıldı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü, devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı.
7'den 70'e bütün Türkiye bugün sokaklarda ellerinde Türk bayraklarıyla büyük bir heyecanla Cumhuriyet törenlerine katıldı.