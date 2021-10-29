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Haberler Yaşam Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor

Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor

Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapılarının açıldığı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünün devlet yönetiminde yerini aldığı Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 98 yıl geçti. 81 ilde Cumhuriyet Bayramı büyük bir gururla kutlanıyor. 7'den 70'e bütün yurt ellerinde bayraklarla törenlere katıldı. İşte o muhteşem kareler...

29.10.2021 13:31 - Son Güncelleme: 29.10.2021 13:47
Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapıları açıldı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü, devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı.

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Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor

24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalanarak yeni Türk devletinin bağımsızlığı kabul edildi.

Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor

7'den 70'e bütün Türkiye bugün sokaklarda ellerinde Türk bayraklarıyla büyük bir heyecanla Cumhuriyet törenlerine katıldı.

Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor

İşte o anlar...

Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor
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