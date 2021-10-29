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    • Güncel
    • 30.10.2021 00:34
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    • 30.10.2021 01:04
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    Muharrem İnce'ye davul - zurna şoku: 200 TL'si de işe yaramadı

    Son dakika haberleri.. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'un Bafra ilçesinde davul - zurna şoku yaşadı. İnce, meydanda oynayan vatandaşlara eşlik etmek için halaya katıldı. İnce oynarken davul-zurna sustu. Önce niye sustuğunu anlayamayan İnce, cebinden çıkarttığı 200 lirayı davulcuya uzatarak tekrar çalmasını istesede beklenen olmadı. İşte yaşanan ilginç olayın detayları...

    İHA
    İnce’ye davul - zurna şoku!

    2018'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve daha sonra CHP yönetimine ağır eleştirilerde bulunarak partiden istifa eden Muharrem İnce, Memleket Partisi'ni kurdu.

    Parti çalışmaları kapsamında şehirleri gezen İnce, Samsun'un Bafra ilçesinde davul - zurna şoku yaşadı.

    Bafra Gazipaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandığı alana gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dernek üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

    İNCE HALAYA KATILDI
    Vatandaşları selamladıktan sonra oturan İnce, bir süre sonra meydanda oynayan vatandaşlara eşlik etmek için halaya katıldı.

    DAVUL - ZURNA SUSTU
    İnce oynarken davul-zurna sustu. Önce niye sustuğunu anlayamayan İnce, cebinden çıkarttığı 200 lirayı davulcuya uzatarak tekrar çalmasını istedi.

        Davul ve zurna çalan müzisyenleri bir alkollü vatandaşın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oynamasını istemediği için susturduğu anlaşılması üzerine kısa bir arbede yaşandı.

        Vatandaşlar, "Burası Gazipaşa, burada davullar susmaz" diye alkollü vatandaşa tepki göstererek meydandan uzaklaştırdı.

        Bu esnada kızan İnce alanı terk ederek otobüse binerek ayrıldı. Eğlence ise kaldığı yerden devam etti.

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