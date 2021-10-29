Muharrem İnce'ye davul - zurna şoku: 200 TL'si de işe yaramadı

2018'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve daha sonra CHP yönetimine ağır eleştirilerde bulunarak partiden istifa eden Muharrem İnce, Memleket Partisi'ni kurdu.
Parti çalışmaları kapsamında şehirleri gezen İnce, Samsun'un Bafra ilçesinde davul - zurna şoku yaşadı.
Bafra Gazipaşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandığı alana gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dernek üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
İNCE HALAYA KATILDI
Vatandaşları selamladıktan sonra oturan İnce, bir süre sonra meydanda oynayan vatandaşlara eşlik etmek için halaya katıldı.
DAVUL - ZURNA SUSTU
İnce oynarken davul-zurna sustu. Önce niye sustuğunu anlayamayan İnce, cebinden çıkarttığı 200 lirayı davulcuya uzatarak tekrar çalmasını istedi.