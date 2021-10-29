Muharrem İnce'ye davul - zurna şoku: 200 TL'si de işe yaramadı

Davul ve zurna çalan müzisyenleri bir alkollü vatandaşın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oynamasını istemediği için susturduğu anlaşılması üzerine kısa bir arbede yaşandı.

Vatandaşlar, "Burası Gazipaşa, burada davullar susmaz" diye alkollü vatandaşa tepki göstererek meydandan uzaklaştırdı.

Bu esnada kızan İnce alanı terk ederek otobüse binerek ayrıldı. Eğlence ise kaldığı yerden devam etti.