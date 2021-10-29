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    • 29.10.2021 12:37
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    • 29.10.2021 12:38
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    Fahrettin Altun'dan videolu AKM paylaşımı: Cumhurbaşkanımız verdiği her söz gibi bu sözünü de tuttu

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından dikkat çeken AKM paylaşımı yaptı. Altun, "Yıkacaklar, ismini değiştirecekler, yok edecekler, dediler. 'Yaptırmayacağız' dediler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan halkımıza bir söz verdi, 'yapacağız' dedi. Verdiği her söz gibi bu sözünü de tuttu. Cumhuriyetimizin 98. yılında AKM yeniden milletimizin hizmetinde." ifadesini kullandı.

    Fahrettin Altun’dan videolu AKM paylaşımı

    Altun, sosyal medya hesabından, açılışı bugün Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek İstanbul Atatürk Kültür Merkezine (AKM) ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

    Fahrettin Altun, AKM'ye ait görüntüleri, "Yıkacaklar, ismini değiştirecekler, yok edecekler dediler. 'Yaptırmayacağız' dediler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan halkımıza bir söz verdi, 'yapacağız' dedi. Verdiği her söz gibi bu sözünü de tuttu. Cumhuriyetimizin 98. yılında AKM yeniden milletimizin hizmetinde." mesajıyla paylaştı.

    Videoda, AKM'nin Gezi Parkı olayları sırasında tahrip edilmesi ve yeniden inşa sürecini anlatan görüntüler yer aldı.

    Başkan Erdoğan'ın "Bu eser aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kasteden, vatan millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacak" şeklindeki konuşması ile AKM'nin yapımı tamamlandıktan sonra çekilen görüntülerine de videoda yer verildi.

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    Haberler Güncel Fahrettin Altun'dan videolu AKM paylaşımı: Cumhurbaşkanımız verdiği her söz gibi bu sözünü de tuttu
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