30 Ekim MEB EBA liseliler arası bilgi yarışması sonuçları açıklandı mı? 30 Ekim OGM Materyal bilgi yarışması sonuç sorgulama 2021!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen liseler arası bilgi yarışmasına geniş bir katılım sağlanıyor. Birbirinden çeşitli ödülü bulunan liseler arası bilgi yarışması sonuçları, yarışma sonrası ogm.eba.gov.tr üzerinden erişime açılacak. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü sitesinden yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin ogm.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden başvurarak katılabileceği yarışmada dereceye gireceklerden birinciye fotoğraf makinesi ve plaket, ikinciye bisiklet ve plaket, üçüncüye ise akıllı saat ve plaket hediye edilecektir." ifadelerine yer verildi. Peki, 29 Ekim bilgi yarışması sonuçları nasıl sorgulanacak? İşte, liseler arası bilgi yarışması sonuç sayfası haberimizde...
İşte MEB tarafından yayınlanan duyuru;
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması
Genel Müdürlüğümüz tarafından millî birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı millî bayramların coşkusunu yaşatmak, devlet, vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini güçlendirmek, Millî Mücadele, istiklal ve istikbal bilincini öğrencilerimizde sağlıklı bir şekilde oluşturmak amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması düzenleniyor.
Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen yarışmaya başvurular 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla başlamış olup, yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edecektir.
Öğrencilerimizin ogm.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden başvurarak katılabileceği yarışmada dereceye gireceklerden birinciye fotoğraf makinesi ve plaket, ikinciye bisiklet ve plaket, üçüncüye ise akıllı saat ve plaket hediye edilecektir.