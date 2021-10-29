30 Ekim MEB EBA liseliler arası bilgi yarışması sonuçları açıklandı mı? 30 Ekim OGM Materyal bilgi yarışması sonuç sorgulama 2021!

Katılım Koşulları

(1) Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza (MEB) bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.(2) http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular, yarışma saatine kadar devam edecektir. Yarışmaya katılmak için başvuru yapmak şarttır.(3) Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.(4) Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.(5) Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

Yarışmanın Uygulanışı

(1) Yarışma, 20 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniyedir(2) Yarışma soruları 29 Ekim 2021 tarihinde saat 14.00'da ogm.eba.gov.tr adresinde yayınlanacaktır ve öğrenciler telefon, tablet ya da bilgisayarından giriş yaparak soruları cevaplayacaktır.

Değerlendirme

(1) Değerlendirme sürecini Merkez Yürütme Komisyonu yürütecektir.

(2) Yarışma için hazırlanan sistemden alınan istatistikler Merkez Yürütme Komisyonu tarafından incelenerek dereceye girenler tespit edilecek ve sonuçlar tutanak altına alınacaktır.

(3) Eşit sayıda doğru cevap veren öğrenciler arasında daha kısa sürede yarışmayı tamamlayan öğrenci başarılı sayılacaktır.

(4) İnceleme sonucu ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmediği tespit edilenler değerlendirmeye alınmayacak, ödül kazanmaları durumunda ödülleri bir sonraki katılımcıya aktarılacaktır.