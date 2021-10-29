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    • 30.10.2021 09:25
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    30 Ekim MEB EBA liseliler arası bilgi yarışması sonuçları açıklandı mı? 30 Ekim OGM Materyal bilgi yarışması sonuç sorgulama 2021!

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından liseler arası bilgi yarışması düzenleniyor. Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen yarışma saat 14:00'te başlayacak. Yarışma soruları 29 Ekim 2021 tarihinde saat 14.00'da ogm.eba.gov.tr adresinde yayınlanacak. Peki, 29 Ekim bilgi yarışması sonuçları nasıl sorgulanacak? 29 Ekim liseler arası bilgi yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    29 Ekim OGM Materyal bilgi yarışması sonuç sorgulama 2021!

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen liseler arası bilgi yarışmasına geniş bir katılım sağlanıyor. Birbirinden çeşitli ödülü bulunan liseler arası bilgi yarışması sonuçları, yarışma sonrası ogm.eba.gov.tr üzerinden erişime açılacak. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü sitesinden yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin ogm.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden başvurarak katılabileceği yarışmada dereceye gireceklerden birinciye fotoğraf makinesi ve plaket, ikinciye bisiklet ve plaket, üçüncüye ise akıllı saat ve plaket hediye edilecektir." ifadelerine yer verildi. Peki, 29 Ekim bilgi yarışması sonuçları nasıl sorgulanacak? İşte, liseler arası bilgi yarışması sonuç sayfası haberimizde...

    İşte MEB tarafından yayınlanan duyuru;

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması

    Genel Müdürlüğümüz tarafından millî birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı millî bayramların coşkusunu yaşatmak, devlet, vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini güçlendirmek, Millî Mücadele, istiklal ve istikbal bilincini öğrencilerimizde sağlıklı bir şekilde oluşturmak amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması düzenleniyor.

    Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen yarışmaya başvurular 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla başlamış olup, yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edecektir.

    Öğrencilerimizin ogm.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden başvurarak katılabileceği yarışmada dereceye gireceklerden birinciye fotoğraf makinesi ve plaket, ikinciye bisiklet ve plaket, üçüncüye ise akıllı saat ve plaket hediye edilecektir.

        Katılım Koşulları

        (1) Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza (MEB) bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.
        (2) http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular, yarışma saatine kadar devam edecektir. Yarışmaya katılmak için başvuru yapmak şarttır.
        (3) Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.
        (4) Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.
        (5) Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

        Yarışmanın Uygulanışı

        (1) Yarışma, 20 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniyedir
        (2) Yarışma soruları 29 Ekim 2021 tarihinde saat 14.00'da ogm.eba.gov.tr adresinde yayınlanacaktır ve öğrenciler telefon, tablet ya da bilgisayarından giriş yaparak soruları cevaplayacaktır.

        Değerlendirme

        (1) Değerlendirme sürecini Merkez Yürütme Komisyonu yürütecektir.
        (2) Yarışma için hazırlanan sistemden alınan istatistikler Merkez Yürütme Komisyonu tarafından incelenerek dereceye girenler tespit edilecek ve sonuçlar tutanak altına alınacaktır.
        (3) Eşit sayıda doğru cevap veren öğrenciler arasında daha kısa sürede yarışmayı tamamlayan öğrenci başarılı sayılacaktır.
        (4) İnceleme sonucu ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmediği tespit edilenler değerlendirmeye alınmayacak, ödül kazanmaları durumunda ödülleri bir sonraki katılımcıya aktarılacaktır.

        Sonuçların Duyurulması

        Yarışma sonuçları 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 21.00'de ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

        Ödüller

        1. ye Fotoğraf Makinesi ve Plaket
        2. ye Bisiklet ve Plaket
        3. ye Akıllı Saat ve Plaket

        (*) Ödüller, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından dereceye giren öğrencilerin okullarına gönderilecek ve Okul Müdürlüklerince öğrencilere tutanakla teslim edilecektir.
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        Haberler Güncel 30 Ekim MEB EBA liseliler arası bilgi yarışması sonuçları açıklandı mı? 30 Ekim OGM Materyal bilgi yarışması sonuç sorgulama 2021!
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