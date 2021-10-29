Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'da yürüdü.
Başkan Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN 29 EKİM PROGRAMI
Başkan Erdoğan, ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.