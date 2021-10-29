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    • 29.10.2021 10:04
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    • 29.10.2021 10:20
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    Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'da yürüdü.



    Başkan Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN 29 EKİM PROGRAMI
    Başkan Erdoğan, ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret
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