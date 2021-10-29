29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli bedava mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda İstanbulda köprü ve otoyollar ücretsiz oluyor, bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olmasından dolayı İstanbul'da yaşayan vatandaşlar köprü ve otoyollardan bedava geçip geçemeyeceklerini merak etti. İşte tüm bilgiler...
29 EKİM'DE KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim'de yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.