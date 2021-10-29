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    • 29.10.2021 09:00
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    29 Ekim’de köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli bedava mı?

    Sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul’da yaşayan vatandaşlar 29 Ekim’de köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil olmasından dolayı şehir içinde gezmeye çıkmak isteyenlerin en merak ettiği konuların başında köprü ve otoyolların bugün için ücretli olup olmayacağıydı. Peki 29 Ekim FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli bedava mı? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    29 Ekim’de köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

    29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli bedava mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda İstanbulda köprü ve otoyollar ücretsiz oluyor, bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olmasından dolayı İstanbul'da yaşayan vatandaşlar köprü ve otoyollardan bedava geçip geçemeyeceklerini merak etti. İşte tüm bilgiler...

    29 EKİM'DE KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

    29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    29 Ekim'de yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

        ANKARA VE İZMİR'DE ÜCRETSİZ Mİ?

        Ankara'da da 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 06.00'dan 23.59'a kadar toplu taşıma ücretsiz olacak. İzmir'de ise toplu taşıma araçlarına binecek olan vatandaşlar 1 kuruş ödeyecek.

        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

        Osmanlı Devleti, 1876 yılına kadar mutlak monarşi, 1876-1878 ve 1908-1918 arasında meşruti monarşi ile yönetilmişti. I. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ardından işgale uğrayan Anadolu'da halkın işgalcilere karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği Milli Mücadele, 1923 yılında milli güçlerin zaferi ile sonuçlandı. Bu süreçte, "Büyük Millet Meclisi" adıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan halkın temsilcileri, 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı yasayı kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etmiş ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla saltanatı kaldırmıştı. Ülke, meclis hükûmeti tarafından yönetilmekteydi.

        27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyeti'nin istifası ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile birlikte bir kanun değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923'te Meclis'e sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu.
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        Haberler Güncel 29 Ekim’de köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim FSM, 15 Temmuz, Yavuz Sultan Selim köprüsü, Avrasya Tüneli bedava mı?
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