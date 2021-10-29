Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.10.2021 09:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.10.2021 09:26
    ABONE OL

    Osmaniye’deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

    Osmaniye’de 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik özel harekât destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şahıstan 7’si tutuklandı. Haberin detayları...

    İHA
    Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

    Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda M.D., M.M.Ş., F.S., D.M.E., T.D., A.P., M.A., Y.B., S.S., H.G., M.T., M.Y., A.D., K.S., H.K., A.K., S.D.A. ve H.O.K isimli şahıslar gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlarından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.D., M.M.Ş., F.S., D.M.E., T.D., A.P. ve M.A. tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 25 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 116 adet sentetik ecza hapı, 0,71 gram kokain, 5 gram esrar ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirilmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan’dan 29 Ekim mesajı!
        Haberler Güncel Osmaniye’deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
            SON DAKİKA