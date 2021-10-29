Osmaniye’deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlarından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.D., M.M.Ş., F.S., D.M.E., T.D., A.P. ve M.A. tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.