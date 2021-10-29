Osmaniye’deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda M.D., M.M.Ş., F.S., D.M.E., T.D., A.P., M.A., Y.B., S.S., H.G., M.T., M.Y., A.D., K.S., H.K., A.K., S.D.A. ve H.O.K isimli şahıslar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlarından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.D., M.M.Ş., F.S., D.M.E., T.D., A.P. ve M.A. tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.