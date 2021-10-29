Cumhuriyet 98 yaşında! Yeni bir devrin kapılarını açtı: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

Önce bir hanedan değişikliği oluyor. Yönetim Selçuklu Hanedanı'ndan Osmanlı Hanedanı'na geçiyor. Milli Mücadele sonrasında da saltanat rejimi kaldırılıp Cumhuriyet rejimine geçiliyor. Burada, muazzam bir tarihi devamlılık var. Değişen rejimdir, devlet her şeyi ile oradadır" dedi. Marmara Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Malike Bileydi Koç ise "Günümüzde demokrasiden söz edebiliyorsak, bizi bu noktaya ulaştıran mücadelenin ve demokrasinin temelini oluşturan cumhuriyet rejimidir" diye konuştu