İstanbul AKM ne zaman, saat kaçta açılacak? Yeni Atatürk Kültür Merkezi nerede, nasıl gidilir? Taksim AKM özellikleri...

Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden biri olarak inşa edilen İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor. Hem tasarımıyla hem de özellikleriyle sanatseverlere dev hizmet verecek yeni AKM binasının özellikleri hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, İstanbul AKM ne zaman, saat kaçta açılacak? Yeni Atatürk Kültür Merkezi nerede, nasıl gidilir? İşte Taksim AKM özellikleri...
TAKSİM ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Taksim'de, yapımında sona gelinen Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış tarihi belli oldu. 10 Şubat 2019'da temeli atılan Yeni Atatürk Kültür Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümünde hizmete açılacak.
YENİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ÖZELLİKLERİ
AKM'de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alıyor.
AKM'nin girişinde yer alan opera küresi, 15 bin özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapıldı.