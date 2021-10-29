İstanbul AKM ne zaman, saat kaçta açılacak? Yeni Atatürk Kültür Merkezi nerede, nasıl gidilir? Taksim AKM özellikleri...

Ayrıca AKM'deki salonların hepsi akustik olarak dizayn edilerek kurulacak orkestra kabuğu ile konser verilmesine de olanak sağlıyor.

Eski AKM'deki seramik sanatçısı Sadi Diren duvarı da hatırasını korumak adına aslına uygun şekilde yapılan merkezde, yine eski binanın opera fuayesindeki döner merdiven aslına uygun inşa edildi.

AKM'nin iç mekanlarındaki ince iş, asma tavan, cam bölme, cam doğrama, yer kaplama işleri tamamlandı.

5 bloktan oluşan ve 30 bin metrekare arsa üzerine kurulu, 95 bin metrekare kapalı alana sahip AKM'nin cephesi ve iç mekanlarındaki doğal taş kaplamalarının tamamı bitirildi.

AKM'de 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alıyor.

Ayrıca AKM'de yapılan prova salonları, kayıt stüdyosu ve solist ve orkestra çalışma odaları akustik olarak modern bir şekilde dizayn edildi.