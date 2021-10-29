2021 KYK burs başvuru ücreti ne kadar? KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Kimler başvuru yapabilir? Şartlar...

Milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır online olarak gerçekleşen dersler sona erdi ve 13 Ekim itibariyle üniversiteler covid 19 önlemleri alınarak yüzyüze eğitime başladı. YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri devam ederken KYK burs başvurularının hangi tarihte başlayacağı, kimlerin başvuru yapabileceği gibi bilgiler merak konusu oldu. Peki 2021 KYK burs başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar…
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak. KYK burs başvurularının da önümüzdeki hafta başlaması gerekiyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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