2021 KYK burs başvuru ücreti ne kadar? KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Kimler başvuru yapabilir? Şartlar...

Milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır online olarak gerçekleşen dersler sona erdi ve 13 Ekim itibariyle üniversiteler covid 19 önlemleri alınarak yüzyüze eğitime başladı. YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri devam ederken KYK burs başvurularının hangi tarihte başlayacağı, kimlerin başvuru yapabileceği gibi bilgiler merak konusu oldu. Peki 2021 KYK burs başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar…