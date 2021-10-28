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    • 28.10.2021 09:49
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    AKM Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir? AKM Millet Bahçesi açıldı mı, özellikleri neler? Ankara AKM Millet Bahçesi yol tarifi!

    Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün AKM Millet Bahçesi hizmete açılacak. AKM Millet Bahçesi, çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet, su gösteri havuzu gibi özellikleri içerisinde barındırıyor. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından AKM Millet Bahçesi nerede, ne zaman açılacak? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    AKM Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir? AKM Millet Bahçesi açıldı mı, özellikleri neler?

    Bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak AKM Millet Bahçesi hakkında vatandaşlar tarafından araştırmalar yapılmaya başlandı. AKM Millet Bahçesi, çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet, su gösteri havuzu gibi özellikleri içerisinde barındırıyor. Peki, AKM Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir? AKM Millet Bahçesi açıldı mı, özellikleri neler? İşte Ankara AKM Millet Bahçesi yol tarifi!

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet kıraathanesi, konferans salonu, kültür merkezi, geniş yeşil alanların yer alacağı Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışına davet etti. Kurum, sosyal medya hesabından, Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhurbaşkanımızın ülkesine, milletine olan sevdasının en güzel nişanelerinden biri olan millet bahçelerimizi, 81 şehrimizin en kıymetli yerlerine yapıyor, milletimize yeni yeşil alanlar, yeni yaşam alanları kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

    AKM MİLLET BAHÇESİ NEREDE?

    AKM Millet Bahçesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alıyor. Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.

        ANKARA AKM MİLLET BAHÇESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

        28 Ekim'de saat 13.30'da yapılacak açılışına vatandaşları davet etti.

        AKM MİLLET BAHÇESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

        AKM Millet Bahçesi'nin 601 bin 300 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan, 35 bin 700 metrekaresi ise kapalı alanlardan oluşacak. Böylece, Millet Bahçesi'nin yaklaşık yüzde 95'i yeşil ve açık alanlarla donatılacak.
        Millet Bahçesi'ne 58 türden 8 bin 800 ağaç, 63 türden 190 bin 276 çalı, 6 türden 5 bin 328 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek dikilecek.

        Sanat atölyeleri, sağlık merkezlerinin de bulunacağı Millet Bahçesi'nde, kurulacak "Zipcoaster"da da eğlenceli anlar yaşanacak.

        Vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un da katılımıyla 14 Ekim'de millet bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, başkentlilerin yeni sosyal yaşam alanı AKM Millet Bahçesi'nin açılışının, 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacağını duyurmuştu.
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        Haberler Güncel AKM Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir? AKM Millet Bahçesi açıldı mı, özellikleri neler? Ankara AKM Millet Bahçesi yol tarifi!
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