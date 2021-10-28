AKM Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir? AKM Millet Bahçesi açıldı mı, özellikleri neler? Ankara AKM Millet Bahçesi yol tarifi!

Bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak AKM Millet Bahçesi hakkında vatandaşlar tarafından araştırmalar yapılmaya başlandı. AKM Millet Bahçesi, çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet, su gösteri havuzu gibi özellikleri içerisinde barındırıyor. Peki, AKM Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir? AKM Millet Bahçesi açıldı mı, özellikleri neler? İşte Ankara AKM Millet Bahçesi yol tarifi!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet kıraathanesi, konferans salonu, kültür merkezi, geniş yeşil alanların yer alacağı Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışına davet etti. Kurum, sosyal medya hesabından, Ankara AKM Millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhurbaşkanımızın ülkesine, milletine olan sevdasının en güzel nişanelerinden biri olan millet bahçelerimizi, 81 şehrimizin en kıymetli yerlerine yapıyor, milletimize yeni yeşil alanlar, yeni yaşam alanları kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.
AKM MİLLET BAHÇESİ NEREDE?
AKM Millet Bahçesi, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alıyor. Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.