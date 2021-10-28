Son dakika: Sağlık Bakanlığı 28 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 28 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Covid-19 tablosunu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.
RİSK AZALSIN!
Tabloya ilişkin uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "25.528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75'in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. SİZE DEĞER VERENLER ADINA, LÜTFEN." ifadelerini kullandı.
27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
26 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU