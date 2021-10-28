Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.10.2021 19:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2021 19:49
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 28 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı 28 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Covid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 28 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Covid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.

    RİSK AZALSIN!
    Tabloya ilişkin uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "25.528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75'in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. SİZE DEĞER VERENLER ADINA, LÜTFEN." ifadelerini kullandı.

    27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
                        Tezkereye evet demek Cumhuriyet’e ihanet etmektir
                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 28 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
                            SON DAKİKA