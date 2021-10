Yenilenen AKM'nin (Atatürk Kültür Merkezi) açılışına günler kala duyurdu: Gençlere özel stüdyo!

Bölgelerden bakarsak da şu sıralar Çeşme bölgesi benim ilgimi çok çekiyor, biz orası ile ilgili bir dünya projesi geliştiriyoruz; oradaki halk ile de çok içli dışlı olduk bunun da etkisi var tabii. Bölgenin geçmişine de, gastrolojik yapısına da çok hakimim o açıdan benim için çok cazip geliyor… Ama benim için Türkiye'yi tek bir bölge ya da müze ile sınırlandırmak çok acımasızca bir soru oldu gerçekten.

Kültür ve Turizm Bakanı olarak gerçekten çok aktifsiniz, hep sanatla iç içe organizasyonlarda oluyorsunuz… Peki sizin çok sevdiğiniz bir sanatçı var mı?

Türkiye'nin çok değerli sanatçıları var… Bakanlıkta genel müdür olarak görev yapan Murat Karahan benim şu anda favori sanatçılarımdan. Neden onu söylediğimi soracak olursanız yurt dışında da kitlesini sağlamış, çok sıkı takip ediliyor, ödüller alıyor ve opera konusunda dünyadaki sayılı tenorlerimizden biri, bu tarz sanatsal markaları bizim çıkarmamız ve desteklememiz gerekiyor…



Son zamanlarda milli duygularımızı perçinleyen yapımların arttığını gözlemliyorum… Geçtiğimiz günlerde Akif filmi vizyona girdi, şimdi de Diyarbakırlı annelerin orada yaşadığı dramı ve direnişi konu alan bir film yapılıyor… Bu ve benzeri yapımları özellikle Z kuşağını bilinçlendirmek ve doğru yönlendirmek adına çok değerli görüyorum çünkü bizim geleceğimiz onlar… Siz bu konuda ne söylemek istersiniz?

İlgi var, talep var… Bu tarz prodüksiyonları bizim destekleyip kalitesinin en üst seviyede olmasını sağlamamız gerekiyor çünkü bu konuların geniş kitlelere ulaşıp, mesajı iletmek istediğimiz kuşaklar tarafından da izlenirliğini sağlamamız lazım. O zaman başarı sağlamış oluruz. Sadece çok iyi bir konuya değinmek yetmiyor, biz de o yüzden bakanlık olarak üzerimize düşeni yapıp bu tarz projeleri destekliyoruz… En kaliteli şekilde, en yüksek teknolojiler ile yapılmasında elimizden gelen desteği vermeye hazırız.

Eşiniz de hep sizinle… Kendisini tanıma fırsatı yakalamadım ama gözlemlediğim kadarıyla tam bir Cumhuriyet kadını, bu anlamda çok beğendiğim bir isim. Sizi de çoğu zaman yalnız bırakmıyor… Bu durum her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözünü hatırlatıyor bana, böyle söyleyebilir miyiz?

Evlenmeden önceki ve sonraki hayatım gerçekten çok farklı. Hayata bakışım, yaşam tarzım çok değişti ve birçok alanda da bunun katkılarını gördüm, evet söylediğinizi ben de söyleyebilirim…

Go Türkiye sitesi de devreye girdi… Gastronomiye, spora, kamp yapmaya, sanata, festivallere dair her şey var sitede. Hem yerli hem de yabancı turistlere hitap eden bir mecra olmuş. Hatta Türkiye'de nerelerde düğün yapılabilir seçeneği bile var çok eğlenceli görünüyor…

Türkiye'nin her yeri bir değer… 81 vilayete de biz bunu yaymaya çalışıyoruz. Go Türkiye diye sitemizi devreye aldık, dünyada en fazla ziyaretçi alan turistik platform oldu. Dokuz dilde yayın yapıyor Türkçe de bunlardan biri. Vatandaşlar vakit bulabilirlerse ziyaret etsinler içi dolu dolu bir site, gez gez bitmez… Seyahat planlamanızı bu platform üzerinden yapabilirsiniz. Eminim gördükçe daha fazla vakit geçirmek isteyeceksiniz. Söylediğiniz gibi bir şehirde, bir ülkede ne arıyorsanız içinde var sitenin…