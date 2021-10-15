AKM’nin açılışına Grammy ödüllü sanatçı: 29 Ekim’de Chris Botti sahneye çıkacak

Opera ve tiyatro salonu, kültür sokağı, sanat galerisi, kütüphane, çocuk sanat merkezi, çok amaçlı salonlar, akustik konser salonları, kafe ve restoranlarıyla sanatseverlerin hizmetine sunulacak olan yeni AKM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak.