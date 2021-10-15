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AKM'nin açılışına Grammy ödüllü sanatçı: 29 Ekim'de Chris Botti sahneye çıkacak

İstanbul Taksim meydanına yapılan Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açacak. Opera ve tiyatro salonu, kültür sokağı, sanat galerisi, kütüphane, çocuk sanat merkezi, çok amaçlı salonlar, akustik konser salonları, kafe ve restoranlarıyla sanatseverlerin hizmetine sunulacak olan yeni AKM'nin açılışında ABD'li caz trompetçisi Chris Botti, müzikseverlerle buluşacak.

15.10.2021 13:19 - Son Güncelleme: 15.10.2021 13:19
AKM’nin açılışına Grammy ödüllü sanatçı: 29 Ekim’de Chris Botti sahneye çıkacak

ABD'li caz trompetçisi Chris Botti, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış etkinlikleri kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

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AKM’nin açılışına Grammy ödüllü sanatçı: 29 Ekim’de Chris Botti sahneye çıkacak

Opera ve tiyatro salonu, kültür sokağı, sanat galerisi, kütüphane, çocuk sanat merkezi, çok amaçlı salonlar, akustik konser salonları, kafe ve restoranlarıyla sanatseverlerin hizmetine sunulacak olan yeni AKM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak.

AKM’nin açılışına Grammy ödüllü sanatçı: 29 Ekim’de Chris Botti sahneye çıkacak

Grammy ödüllü trompet sanatçısı Botti, 31 Ekim'de CSO Ada Ankara'da, 2 Kasım'da ise İstanbul AKM'de opera salonunda sahne alacak.

AKM’nin açılışına Grammy ödüllü sanatçı: 29 Ekim’de Chris Botti sahneye çıkacak

Trompetle 10 yaşındayken tanışan 59 yaşındaki sanatçı, Amerika'nın prestijli müzik okullarından Indiana Üniversitesini bitirdi.

AKM’nin açılışına Grammy ödüllü sanatçı: 29 Ekim’de Chris Botti sahneye çıkacak

Arif Mardin gibi önemli prodüktörlerin yönlendirmesiyle pop-caz kulvarına yönelen ve ilk albümü "First Wish"i 1995'te yayımlayan sanatçı, kariyeri boyunca 10 albüme imza attı.

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