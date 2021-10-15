AKM'nin açılışına Grammy ödüllü sanatçı: 29 Ekim'de Chris Botti sahneye çıkacak
İstanbul Taksim meydanına yapılan Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını açacak. Opera ve tiyatro salonu, kültür sokağı, sanat galerisi, kütüphane, çocuk sanat merkezi, çok amaçlı salonlar, akustik konser salonları, kafe ve restoranlarıyla sanatseverlerin hizmetine sunulacak olan yeni AKM'nin açılışında ABD'li caz trompetçisi Chris Botti, müzikseverlerle buluşacak.
15.10.2021 13:19
- Son Güncelleme: 15.10.2021 13:19
ABD'li caz trompetçisi Chris Botti, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış etkinlikleri kapsamında müzikseverlerle buluşacak.
Opera ve tiyatro salonu, kültür sokağı, sanat galerisi, kütüphane, çocuk sanat merkezi, çok amaçlı salonlar, akustik konser salonları, kafe ve restoranlarıyla sanatseverlerin hizmetine sunulacak olan yeni AKM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak.