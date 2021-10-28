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    • 28.10.2021 09:46
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    • 28.10.2021 09:55
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    HDP'li Faruk Gergerlioğlu'ndan "namaz" provokasyonu! Meclis Başkanı Şentop dersini verdi

    HDP'li Faruk Gergerlioğlu yine provokasyona soyundu ve "Meclis'te abdest alırken gözaltına alındım" yalanını sürdürdü. Meclis Başkanı Şentop, Gergerlioğlu'na hak ettiği yanıtı vererek "Güneş doğduktan sonra namaz kılınmaz. Yalan söylüyorsun" dedi.

    Meclis Başkanı Şentop dersini verdi
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında bütçe komisyonunda bir tartışma çıktı.



    Provokasyona kalkışan Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürüldüğü süreçte Meclis'te "abdest alırken gözaltına alındım" yalanını sürdürdü. Şentop, o iddiaya "Güneş doğduktan sonra namaz kılınmaz. Yalan söylüyorsun" sözleriyle yanıt verdi.

    HDP'li Gergerlioğlu'ndan "namaz" provokasyonu! Meclis Başkanı Şentop dersini verdi

    ŞENTOP'A PARMAK SALLADI
    TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz alırken, HDP provokatörü Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülmesi, gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlanan sürece ilişkin yalanları sürdürdü.



    Gergerlioğlu, bu sırada milletvekili dokunulmazlığını korumadığını iddia eden TBMM Başkanı Şentop'a tehditler savururcasına parmak salladı.

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    Meclis Başkanı Şentop dersini verdi
    Haberler Güncel HDP'li Faruk Gergerlioğlu'ndan "namaz" provokasyonu! Meclis Başkanı Şentop dersini verdi
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