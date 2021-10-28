HDP'li Faruk Gergerlioğlu'ndan "namaz" provokasyonu! Meclis Başkanı Şentop dersini verdi

HDP'li Gergerlioğlu'ndan "namaz" provokasyonu! Meclis Başkanı Şentop dersini verdi

ŞENTOP'A PARMAK SALLADI

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz alırken, HDP provokatörü Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülmesi, gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlanan sürece ilişkin yalanları sürdürdü.







Gergerlioğlu, bu sırada milletvekili dokunulmazlığını korumadığını iddia eden TBMM Başkanı Şentop'a tehditler savururcasına parmak salladı.