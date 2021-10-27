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    "Muz videosu" çeken provokatörler gözaltına alındı! Sınır dışı edilecekler

    Son dakika haberleri... Bir vatandaşın sokak röportajında muz alamadığını belirtmesi üzerine bazı Suriyeli sığınmacılar provokatif bir şekilde TikTok üzerinden "Muz yeme" akımı başlattı. Polis ekiplerinin 11 Suriye uyruklu kişiyi gözaltına alındığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AA
    ’Muz’ videosu çeken provokatörler gözaltında!

    Bir sokak röportajında konuşan vatandaş 'Suriyelilerin Türklerden daha rahat geçindiğini' iddia ederek "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyorlar" ifadelerini kullandı.

    Bunun üzerine bazı Suriye uyruklu provokatörler TikTok üzerinden "Muz yeme" akımı başlattı.

    Çekilen videolarda "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyorlar" diyen vatandaş ile dalga geçilmesi üzerine tepkiler yükseldi.

    31 KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT EDİLDİ
    İstanbul'da, bir sokak röportajı sonrasında sosyal medyada "provokatif paylaşım" yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 31 kişiden 11'i gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak röportajı sırasında bir kadının, "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" açıklaması üzerine provokasyon amacıyla muz yerken çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştıkları iddia edilen 31 kişinin kimliklerini belirledi.

        Dün ve bugün, Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi'de düzenlenen operasyonlarda, Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.


        11 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
        Şüphelilerden 2'sinin 26 Ekim'de Hollanda'ya çıkış yaptığı, 7'sinin farklı illerde ikamet ettiği belirlenirken diğer 11 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

        "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan haklarında işlem yapılan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, dün gece yaptığı açıklamada, "provokatif amaçlı paylaşımlara" ilişkin 7 yabancı uyruklunun sınır dışı edilmelerine yönelik işlem başlatılacağını bildirmişti.

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