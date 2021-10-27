"Muz videosu" çeken provokatörler gözaltına alındı! Sınır dışı edilecekler

Bir sokak röportajında konuşan vatandaş 'Suriyelilerin Türklerden daha rahat geçindiğini' iddia ederek "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine bazı Suriye uyruklu provokatörler TikTok üzerinden "Muz yeme" akımı başlattı.

Çekilen videolarda "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyorlar" diyen vatandaş ile dalga geçilmesi üzerine tepkiler yükseldi.