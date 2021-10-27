"Muz videosu" çeken provokatörler gözaltına alındı! Sınır dışı edilecekler

Bir sokak röportajında konuşan vatandaş 'Suriyelilerin Türklerden daha rahat geçindiğini' iddia ederek "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyorlar" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine bazı Suriye uyruklu provokatörler TikTok üzerinden "Muz yeme" akımı başlattı.
Çekilen videolarda "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyorlar" diyen vatandaş ile dalga geçilmesi üzerine tepkiler yükseldi.
31 KİŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT EDİLDİ
İstanbul'da, bir sokak röportajı sonrasında sosyal medyada "provokatif paylaşım" yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 31 kişiden 11'i gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak röportajı sırasında bir kadının, "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" açıklaması üzerine provokasyon amacıyla muz yerken çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştıkları iddia edilen 31 kişinin kimliklerini belirledi.