ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 11 bin 500 TL’ye aldığı kitre bebeğin fotoğrafları ortaya çıktı! "Altın suyuna batırılarak..."

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin imza attığı 'kitre bebek vurgunu'nun yankıları sürüyor.
11 BİN 500 TL'YE ALINAN KİTRE BEBEK!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 11 bin 500 TL'ye aldığı kitre bebeğin fotoğraflarına ulaşıldı. 85 cm boyutunda imal edilen Beypazarı Gelini temalı bebeğin, altın suyuna batırılarak imal edildiği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Beypazarı Gelini temalı bebeği 11 bin 500 TL'ye aldığı bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, 85 cm boyutunda imal edilen Beypazarı Damat temalı bebeğe ise 10 bin 500 TL ödediği öğrenildi.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: "GELİN TEMALI BEBEK, ALTIN SUYUNA BATIRILARAK İMAL EDİLMİŞTİR"
Ankara Büyükşehir Belediyesi; 85 cm boyutundaki Beypazarı Gelini temalı bebeğin özelliklerini açıkladı.
Açıklamada; Beypazarı Gelini temalı bebeğin 1 tane aldığına dikkat çekilerek şöyle denildi:
"Yöre halkının fiziksel karakterine uygun saç, makyaj yapılmıştır. Fes yeniden yapıldı. Yöresel kıyafetlerin ve ayakkabıların işlemleri dahil kesimi ve dikimi yeniden yapılmıştır. Belgesel konulu bebekler üzerindeki takılar özel olarak kuyumcu tarafından tasarlanmış, altın suyuna batırılarak imal edilmiştir."
10 BİN 500 TL'YE ALINAN DAMAT TEMALI BEBEKTE ALTIN SUYUNA BATIRILMAMIŞ
Ankara Büyükşehir Belediyesi; 10 bin 500 TL'ye aldığı 85 cm boyutunda imal edilen Beypazarı Damat temalı bebeğin özelliklerini de açıkladı.