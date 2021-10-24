ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 11 bin 500 TL’ye aldığı kitre bebeğin fotoğrafları ortaya çıktı! "Altın suyuna batırılarak..."

Yılmazer; "Mansur'un tüp bebekleri: Kitre bebekler… Bir tüp bebeğin 10.000 ila 14.000 TL bedel karşılığında bir uygulama sonucu gerçekleştiğini bildiğimiz 21.yüzyılda Mansur'un kitre bebeklerinin 11.500TL'ye mal olduğunu öğrendik. Aslında kitre bebeğin tanesi 200TL'den başlıyor" dedi.

44 KİTRE BEBEĞİ İÇİN 366 BİN LİRA ÖDENDİ

Sabah'ın "Bu da 'kitre' bebek vurgunu" başlıklı haberinde; "Mansur Yavaş'ın talimatıyla Beypazarı Kent Müzesi'ne alınan 44 kitre bebeği için 366 bin lira ödendi. Büyükşehir'in tanesine 11 bin 500 lira ödediği bebekler, internette 150 liradan satılıyor" ifadeleri yer almıştı.

YAVAŞ'A KİTRE BEBEK VURGUNUNU SORMAK İSTEYEN GAZETECİLER TARTAKLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler darp edilmişti.

Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak, Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından yumruklandı.