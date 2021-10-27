Bugün ulaşım, toplu taşıma İETT ücretsiz mi 2021? İstanbul'da 28 Ekim Perşembe otobüs, metro, metrobüs, marmaray, vapur bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye genelinde ulusal bayram olarak her sene kutlanmaktadır. Bu yıl cuma gününe denk gelen 29 Ekim günü resmi tatil olacaktır. Ancak 28 Ekim yani bugün öğleden sonra başlayan resmi tatil nedeniyle vatandaşlar toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 28 Ekim Perşembe ulaşım, toplu taşıma ücretsiz mi 2021? İstanbul'da 28 Ekim otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı olacak? İşte tüm merak edilenler!