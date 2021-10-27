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    • 28.10.2021 06:58
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    Bugün ulaşım, toplu taşıma İETT ücretsiz mi 2021? İstanbul'da 28 Ekim Perşembe otobüs, metro, metrobüs, marmaray, vapur bedava mı?

    Milyonlarca kişi bugün otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Bilindiği üzere bu sene Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cuma günü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. 28 Ekim yani bugün öğleden sonra başlayan resmi tatil nedeniyle toplu taşıma mevzusu gündeme geldi. Ülkemizde dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlar ücretsizdir. Peki 28 Ekim bugün ulaşım, toplu taşıma ücretsiz mi 2021? İstanbul'da 28 Ekim Perşembe otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı olacak? İşte tğm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Bugün ulaşım, toplu taşıma ücretsiz mi 2021?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye genelinde ulusal bayram olarak her sene kutlanmaktadır. Bu yıl cuma gününe denk gelen 29 Ekim günü resmi tatil olacaktır. Ancak 28 Ekim yani bugün öğleden sonra başlayan resmi tatil nedeniyle vatandaşlar toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 28 Ekim Perşembe ulaşım, toplu taşıma ücretsiz mi 2021? İstanbul'da 28 Ekim otobüs, metro, metrobüs, vapur bedava mı olacak? İşte tüm merak edilenler!

    BUGÜN İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    Resmi bayramlarda genellikle toplu ulaşım araçları halka ücretsiz hizmet veriyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da otobüsler, metro gibi İstanbulkart kullanılan tüm araçlar ücretsiz olacak.

    28 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    İBB, 29 Ekim'de toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu. 28 Ekim'de söz konusu uygulama geçerli olmayacak.

        Ancak İBB'den yapılan açıklama şu şekilde; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılabilecektir.
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        Haberler Güncel Bugün ulaşım, toplu taşıma İETT ücretsiz mi 2021? İstanbul'da 28 Ekim Perşembe otobüs, metro, metrobüs, marmaray, vapur bedava mı?
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