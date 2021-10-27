28 Ekim kargo çalışma saatleri! Bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık? 28 Ekim Aras, MNG, Sürat, Yurtiçi, Trendyol, PTT kargo çalışma saatleri!

29 Ekim Cuma günü ülkemizin 81 ilinde Cumhuriyet Bayramı milyonlarca vatandaşımız tarafından büyük bir sevinçle kutlanacak. 29 Ekim resmi tatil olduğundan dolayı 28 Ekim Perşembe günü kargolar hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu nedenle bugün kargo şubelerinde gönderim ve alım işlemleri olanlar 28 Ekim kargolar açık mı sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Bugün PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo açık mı kapalı mı olacak? İşte tüm detaylar!
28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatil olarak kabul ediliyor. Yani 28 Ekim öğleden sonra kamu kurum ve kuruluşları için resmi tatil olacak ancak öğlene kadar mesailer devam edecek.
KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI, 28 EKİM PERŞEMBE ARAS, MNG, YURTİÇİ VE SÜRAT ÇALIŞIYOR MU?
28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de öğlene kadar çalışacak. Yani Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo Cumhuriyet Bayramı yarım günlük resmi tatili nedeniyle Perşembe günü öğleden sonra hizmet vermeyecek.