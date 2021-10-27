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    • 28.10.2021 06:43
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    28 Ekim kargo çalışma saatleri! Bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık? 28 Ekim Aras, MNG, Sürat, Yurtiçi, Trendyol, PTT kargo çalışma saatleri!

    Sabah saatleir itibariyle kargo şirketlerinin çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Resmi tatiller ve dini bayramlarda kamu kurum ve kuruluşlarının tatil edildiği biliniyor. Kargo teslimatı bekleyen yurttaşlar 28 Ekim Perşembe gününün yarım gün olması nedeniyle kargp şirketlerinin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık olacak? İşte 28 Ekim Aras, MNG, Sürat, Yurtiçi, Trendyol, PTT kargo çalışma saatleri!

    takvim.com.tr
    28 Ekim kargo çalışma saatleri! Bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık?

    29 Ekim Cuma günü ülkemizin 81 ilinde Cumhuriyet Bayramı milyonlarca vatandaşımız tarafından büyük bir sevinçle kutlanacak. 29 Ekim resmi tatil olduğundan dolayı 28 Ekim Perşembe günü kargolar hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu nedenle bugün kargo şubelerinde gönderim ve alım işlemleri olanlar 28 Ekim kargolar açık mı sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Bugün PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo açık mı kapalı mı olacak? İşte tüm detaylar!

    28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

    Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatil olarak kabul ediliyor. Yani 28 Ekim öğleden sonra kamu kurum ve kuruluşları için resmi tatil olacak ancak öğlene kadar mesailer devam edecek.

    KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI, 28 EKİM PERŞEMBE ARAS, MNG, YURTİÇİ VE SÜRAT ÇALIŞIYOR MU?

    28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de öğlene kadar çalışacak. Yani Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo Cumhuriyet Bayramı yarım günlük resmi tatili nedeniyle Perşembe günü öğleden sonra hizmet vermeyecek.

        28 EKİM'DE PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

        Bilindiği gibi kargo şirketleri resmi tatillerde hizmet vermiyor. 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olacağı için kargo şirketleri öğleden sonra kapalı olacak. Ayrıca PTT de resmi tatillerde kapalı olan kurumlardan biri. Buna göre 28 Ekim'de PTT de öğlene kadar açık olacak ancak öğleden sonra çalışmayacak.

        29 EKİM CUMA CUMHURİYET BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

        Kargo 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle Cuma günü kapalı konumda olacaklar. Yani 29 Ekim 2021 Cuma günü kargo gönderimi, alımı ya da dağıtımı yapılmayacak.

        Cumartesi günü birçok kargo şirketinin çalışması nedeniyle cumartesi günü gönderim, alım ve teslimat yapılabilecek.
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        Haberler Güncel 28 Ekim kargo çalışma saatleri! Bugün kargolar açık mı, kaça kadar açık? 28 Ekim Aras, MNG, Sürat, Yurtiçi, Trendyol, PTT kargo çalışma saatleri!
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