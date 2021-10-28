AKM Millet Bahçesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor! Ankaralıların yeşille buluştuğu "nefes ve etkinlik" alanı olacak

Yeşilin her tonunun görüldüğü peyzaj düzenlemeleriyle dikkati çeken millet bahçesinde, 154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 78 bin 700 metrekare çim alanı, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor.