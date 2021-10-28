AKM Millet Bahçesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor! Ankaralıların yeşille buluştuğu "nefes ve etkinlik" alanı olacak
637 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Millet bahçesinde, çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet, su gösteri havuzu yer alıyor. Vatandaşların huzur ve keyifle zaman geçirmesi için tüm ayrıntıların düşünüldüğü millet bahçesinde, her yaş grubuna hitap edecek spor ve etkinlik alanları da unutulmadı.
28.10.2021 08:41
- Son Güncelleme: 28.10.2021 08:42
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 637 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.
Başkente yeni soluk getirecek AKM Millet Bahçesi, millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olacak.