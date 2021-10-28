Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş karantina açıklaması: Anaokullarında karantina süresi 10 güne düşürüldü!

Açıklama, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.
Özer, anaokullarında 14 gün olan karantina süresinin yarından itibaren 10 gün olarak uygulanacağını duyurdu.
Bakan Özer, yeni dönemde eğitimde izlenecek yol haritasıyla ilgili de konuştu:
"Benden reform beklemeyin. Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek."
SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 355 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 542 oldu.