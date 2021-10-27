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    • 27.10.2021 13:27
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    Yarından sonra market alışverişine gidecek olanlar dikkat: A101, BİM, Şok ve Migros market için açıklandı!

    28-29 Ekim market çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye’de yarından sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrikleri başlayacak. Bu amaçla illerde tebrik amacıyla belediyeler hazırlıklara başladı. Öte yandan vatandaşlar kamu kurumlarının ve marketlerin yarından sonra kapalı olup olmayacağını merak ediyor. Bu amaçla A101, BİM, ŞOK, MİGROS gibi market zincirlerinin kapalı olup olamayacağı internet sayfalarından araştırılıyor. Hafta içi ve hafta sonu farklı çalışma saatleri bulunan marketlerle ilgili son durum araştırılıyor. Peki, marketler bugün saat kaça kadar açık? İşte marketlerle ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesi detayı..

    takvim.com.tr
    Yarından sonra markete gidecek olanlar dikkat: A101, BİM, Şok ve Migros market için açıklandı!

    Bu yıl Cumhuriyet Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatilin hafta içine gelmesi ile birlikte vatandaşlar PTT ve bankaların yanı sıra marketlerin de açık olup olmadığını incelemeye başladı. Bu nedenle, A101, BİM, ŞOK, MİGROS marketlerinin yarından sonra açık olup olmadığı internet sayfalarında araştırılıyor. Peki, hafta içi hafta sonu yasakların kalkmasıyla birlikte marketler kaça kadar açık? 27 Ekim bugün marketlerin açılış, kapanış saatleri ne? İşte A101, BİM, ŞOK ve Migros çalışma saatleri 2021...

    29 EKİM'DE MARKETLER KAÇTA KAPANACAK?

    Resmi tatillerde de vatandaşlara hizmet vermeye devam eden market zincirleri, bu sene 29 Ekim'de de her zaman olduğu gibi, sabah 09.00'da açılacak ve akşam 21.00'da kapanacak. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    MİGROS, A101, BİM, ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede market çalışma saatleriyle ilgili şu detaya yer verildi. Yeni genelgede, ''Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

    Bu bilgilere göre market ve bakkalların çalışma saatleri işletmeler tarafından belirlenecek. Temmuz ayı normalleşme takvimine göre A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri şimdilik 09.00-21.00 olarak devam ediyor. Bazı marketler ise 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bulunduğunuz bölgeye göre market çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.
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