Migros aktüel ürünler kataloğunda beyaz eşya fırsatları! Migroskop'ta her bütçeye uygun seçenekler sizleri bekliyor!
En çok ziyaret edilen marketler zincirinden Migros'un güncel kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Hangi ürünlerde ne kadar indirim olduğu, hangi tarihler arasında satışa sunulucağını merak edenler Migroskop'u incelemek ve alacaklarının listesini yaparak markete gitmek istiyor. Migros aktüel ürünler kataloğunda Realme C21 akıllı cep telefonu, LG NanoCell Uydu Smart Led TV, Altus çamaşır makinesi, buzdolabı gibi büyük kampanyalar öne çıkanlar arasında yer alıyor. İşte güncel Migros aktüel kataloğu…
27.10.2021 09:48
- Son Güncelleme: 27.10.2021 09:48
Belirli tarihler arasında birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri bütçeye uygun fiyatlarla satışa sunan Migros'larda yine göz alıcı seçenekler var. 21 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak olan Migros aktüel ürünler kataloğunda akıllı telefon kampanyası en dikkat çekenler arasında yer alıyor. Beyaz eşya ve küçük ev aletlerindeki indirimler de yoğun ilgi görüyor. Migroskop'ta gıdadan giyime, mutfak yardımcılarından temizliğe, bebek bezlerinden kişisel bakım ürünlerine evinizin tüm ihtiyaçları bütçenize uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Alacaklarınızı belirlemek için haberimizdeki güncel Migros aktüel kataloğunu inceleyebilirsiniz.