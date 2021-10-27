Migros aktüel ürünler kataloğunda beyaz eşya fırsatları! Migroskop'ta her bütçeye uygun seçenekler sizleri bekliyor!

Belirli tarihler arasında birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri bütçeye uygun fiyatlarla satışa sunan Migros'larda yine göz alıcı seçenekler var. 21 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak olan Migros aktüel ürünler kataloğunda akıllı telefon kampanyası en dikkat çekenler arasında yer alıyor. Beyaz eşya ve küçük ev aletlerindeki indirimler de yoğun ilgi görüyor. Migroskop'ta gıdadan giyime, mutfak yardımcılarından temizliğe, bebek bezlerinden kişisel bakım ürünlerine evinizin tüm ihtiyaçları bütçenize uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Alacaklarınızı belirlemek için haberimizdeki güncel Migros aktüel kataloğunu inceleyebilirsiniz.