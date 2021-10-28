Çift taraflı ısıtıcı ve Şofben çok ucuza satışa çıkarıldı! 30 Ekim BİM aktüel ürünleri belli oldu! Hafta sonu indirimi başlıyor...
BİM bu hafta ve gelecek hafta için aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta 30 Ekim'den itibaren satışa sunulacak ürünler böylelikle belli oldu. Her hafta indirimli ürünleri kovalayan vatandaşlar bu ekonomik sıkıntıda en çok indirimi yapan mağazaları yakından takip ediyor. Zincir marketler teker teker aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. BİM kışa özel hazırladığı kataloğu ile dikkat çekti. Bebeği olanlar kış için zıbınlarını çoraplarını bu hafta BİM'den alacak. Evde ve ya işyerinde kullanılabilecek ısıtıcılar da BİM'de bu hafta indirimden satılacak. İşte BİM aktüel ürünler...
28.10.2021 15:15
- Son Güncelleme: 28.10.2021 15:15
BİM'de hafta sonu indirimi başlıyor. Cuma günü satışa çıkarılacak ürünleri kaçırmamak için 30 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğuna bakmadan geçmeyin. Kıyafetten bebekler için oyuncaklara, kış için ısıtılardan mutfak ürünlerine bir çok rafta indirimler yapıldı. Bu hafta BİM'de çift taraflı ısıtıcı ve Şofben çok ucuza satışa çıkarıldı. İşte 30 Ekim BİM aktüel ürünleri tam liste!