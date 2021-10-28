Çift taraflı ısıtıcı ve Şofben çok ucuza satışa çıkarıldı! 30 Ekim BİM aktüel ürünleri belli oldu! Hafta sonu indirimi başlıyor...

BİM'de hafta sonu indirimi başlıyor. Cuma günü satışa çıkarılacak ürünleri kaçırmamak için 30 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğuna bakmadan geçmeyin. Kıyafetten bebekler için oyuncaklara, kış için ısıtılardan mutfak ürünlerine bir çok rafta indirimler yapıldı. Bu hafta BİM'de çift taraflı ısıtıcı ve Şofben çok ucuza satışa çıkarıldı. İşte 30 Ekim BİM aktüel ürünleri tam liste!