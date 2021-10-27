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    • 27.10.2021 19:50
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    TR Teknoloji Takımı Vakfı'ndan projelere çöken İBB Sözcüsü Murat Ongun'a gönderme: 'Yaptık' değil 'Daha önce yapılmış olanı aldık'

    Son dakika haberleri... Proje üretmek yerine AK Parti'nin başlattığı projelere çöken ve algı çalışması yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin son hedefi ise Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı oldu. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Bazı vakıflara gerek olmadan yaptık. Daha da büyüyecek atölye ve etkinliklerimiz için İBB tüm yeni fikir ve iş birliklerine açık." açıklamasına TR Teknoloji Takımı'na (T3 Vakfı) yanıt gecikmedi.

    takvim.com.tr
    T3 Vakfı’ndan Ongun’a yanıt!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, proje üretmek yerine AK Parti'nin başlattığı projelere çökerek algı çalışması yürütüyor.

    İBB'nin son hedefi ise Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı oldu.

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından TR Teknoloji Takımı Vakfı göndermede bulundu. Murat Ongun paylaşımında, "Bazı vakıflara gerek olmadan yaptık. Daha da büyüyecek atölye ve etkinliklerimiz için İBB tüm yeni fikir ve iş birliklerine açık." ifadelerini kullandı.

    T3 VAKFI'NDAN YANIT
    T3 Vakfı'ndan ise Sözcü Murat Ongun'a yanıt gecikmedi. Vakıftan yapılan açıklamada İBB'nin projeyi yapmadığı ve yapılan projeyi yapılmış gibi gösterdiği ima edilerek, "'Yaptık' değil 'Daha önce yapılmış olanı aldık'" denildi.

    "YAPTIK" DEĞİL "DAHA ÖNCE YAPILMIŞ OLANI ALDIK"
    T3 Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Bazı vakıf" değil "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı" "Yaptık" değil "Daha önce yapılmış olanı aldık" Biz işimize bakıyoruz. Siz de "laf sokma" ve "reklam yapma" çabasında değil, "iş yapma" yarışında olunuz.

        "HER ŞEYE RAĞMEN GENÇLER İÇİN KULLANILMASINDAN ANCAK MEMNUN OLURUZ"
        T3 Vakfı olarak, 3 yıla yakın bir süre boyunca geliştirdiğimiz tüm müfredat ve eğitim içerikleriyle, DENEYAP atölyelerine bağışlamış olduğumuz malzemelerin -her şeye rağmen- gençler için kullanılmasından ancak memnun oluruz.

        "Bazı vakıflarla" (!) birlikte yapılan işlerden bir örnek (Bitmek tükenmek bilmeyen iftiralara karşı hakikati kamuoyuyla paylaşmaktan imtina ettiğiniz için, yaptığımız protokolü tek taraflı feshetmemiz öncesinde…)

        T3 Vakfı İBB'ye verdiği yanıtta İBB Başkanı İmamoğlu'nun geçtiğimiz yıl paylaştığı,"Bu, her alanda bir seferberlik Hem kendimiz yüz koruyucu maske üretiyoruz hem de gönüllü olarak üretmek isteyenleri destekliyoruz. Deneyap Teknoloji Atölyelerimizde 3D yazıcılarla 7/24 maske üretiyor, sağlıkçılara ulaştırıyoruz." tweetini de ekleyerek "Birlikte yapılan işlere örnek" ifadeleriyle İBB'nin ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.

        SON OLARAK BAŞIBÜYÜK - SAMANDIRA YOLUNA ÇÖKMEYE ÇALIŞMIŞLARDI
        İBB son olarak Başıbüyük - Samandıra yoluna çökmeye çalışmıştı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolunu kendilerinin yaptığını iddia ederek algı çalışması yapmış projenin detaylarını paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ongun'a sert tepki göstermişti.
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        T3 Vakfı’ndan Ongun’a yanıt!
        Haberler Güncel TR Teknoloji Takımı Vakfı'ndan projelere çöken İBB Sözcüsü Murat Ongun'a gönderme: 'Yaptık' değil 'Daha önce yapılmış olanı aldık'
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