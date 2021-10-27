TR Teknoloji Takımı Vakfı'ndan projelere çöken İBB Sözcüsü Murat Ongun'a gönderme: 'Yaptık' değil 'Daha önce yapılmış olanı aldık'

T3 VAKFI'NDAN YANIT

T3 Vakfı'ndan ise Sözcü Murat Ongun'a yanıt gecikmedi. Vakıftan yapılan açıklamada İBB'nin projeyi yapmadığı ve yapılan projeyi yapılmış gibi gösterdiği ima edilerek, "'Yaptık' değil 'Daha önce yapılmış olanı aldık'" denildi.

"YAPTIK" DEĞİL "DAHA ÖNCE YAPILMIŞ OLANI ALDIK"

T3 Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı vakıf" değil "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı" "Yaptık" değil "Daha önce yapılmış olanı aldık" Biz işimize bakıyoruz. Siz de "laf sokma" ve "reklam yapma" çabasında değil, "iş yapma" yarışında olunuz.