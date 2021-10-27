TR Teknoloji Takımı Vakfı'ndan projelere çöken İBB Sözcüsü Murat Ongun'a gönderme: 'Yaptık' değil 'Daha önce yapılmış olanı aldık'

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, proje üretmek yerine AK Parti'nin başlattığı projelere çökerek algı çalışması yürütüyor.
İBB'nin son hedefi ise Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı oldu.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından TR Teknoloji Takımı Vakfı göndermede bulundu. Murat Ongun paylaşımında, "Bazı vakıflara gerek olmadan yaptık. Daha da büyüyecek atölye ve etkinliklerimiz için İBB tüm yeni fikir ve iş birliklerine açık." ifadelerini kullandı.
T3 VAKFI'NDAN YANIT
T3 Vakfı'ndan ise Sözcü Murat Ongun'a yanıt gecikmedi. Vakıftan yapılan açıklamada İBB'nin projeyi yapmadığı ve yapılan projeyi yapılmış gibi gösterdiği ima edilerek, "'Yaptık' değil 'Daha önce yapılmış olanı aldık'" denildi.
"YAPTIK" DEĞİL "DAHA ÖNCE YAPILMIŞ OLANI ALDIK"
T3 Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı vakıf" değil "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı" "Yaptık" değil "Daha önce yapılmış olanı aldık" Biz işimize bakıyoruz. Siz de "laf sokma" ve "reklam yapma" çabasında değil, "iş yapma" yarışında olunuz.