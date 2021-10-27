28 Ekim bugün eczaneler açık mı, kapalı mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczaneler açık mı, tatil mi olacak?

Türk milleti için son derece önemli olan Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cuma günü ülke genelinde kutlanacak. 28 Ekim'de öğleden sonra, 29 Ekim'de de tam gün olmak üzere toplamda bir buçuk gün resmi tatil olacak. Bu kapsamda eczanelerin açık olup olmadığı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oluyor. Peki, 28 Ekim eczaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczaneler açık mı, tatil mi? Nöbetçi eczaneler hangileri? İşte detaylar...
28 EKİM ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
Hastaneler ve eczaneler 28 Ekim'de öğleden sonra, 29 Ekim'de de resmi tatil çalışma düzeninde olacaktır.
İşte resmi tatil günleri;
2021 RESMİ TATİLLER
1 Ocak 2021 - Yılbaşı
23 Nisan 2021 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2021 - Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs 2021 - Ramazan Bayramı
19 Mayıs 2021 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Temmuz 2021 - Kurban Bayramı
30 Ağustos 2021 - Zafer Bayramı
29 Ekim 2021 - Cumhuriyet Bayramı