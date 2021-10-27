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    • 27.10.2021 19:58
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    • 27.10.2021 19:59
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    Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya operasyon!

    Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 adet tüp, 32 kilogram gübre ile teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    Hepsi kalleşlere ait!

    Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Eren-8 (Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş Kürşat Yılmaz-38) operasyonu düzenlendi.

    YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ
    Operasyonlar kapsamında, Derinsu köyü yakınlarındaki arazi arama tarama çalışmalarında toprağa gömülü vaziyette 3 mutfak tüpü, 2 piknik tüpü, 6 plastik bidon, 32 kilogram gübre ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Ele geçirilen malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

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    Haberler Güncel Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya operasyon!
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