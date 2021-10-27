MİT ve Diyarbakır Emniyetinden terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 7 iş birlikçi tutuklandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT, Diyarbakır ve İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçi yapılanmalarında faaliyet göstermekte iken haklarında dava açılan şüphelileri, sahte pasaport ve sahte kimlik çıkararak yurt dışına kaçırmaya çalışan 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

13 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

13 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca, fişek ve sahte pasaport ele geçirildi.



7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan 9 şüpheliden 7'si sevk edildikleri adliyede tutuklandı.