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    • 28.10.2021 00:43
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    • 28.10.2021 00:45
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    MİT ve Diyarbakır Emniyetinden terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 7 iş birlikçi tutuklandı

    Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile MİT koordinesinde, PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçi yapılanmasında faaliyet gösteren şüphelere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul ve Diyarbakır'da çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı.

    MİT ve Emniyetten PKK’ya operasyon!

    Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT, Diyarbakır ve İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçi yapılanmalarında faaliyet göstermekte iken haklarında dava açılan şüphelileri, sahte pasaport ve sahte kimlik çıkararak yurt dışına kaçırmaya çalışan 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

    13 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
    13 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca, fişek ve sahte pasaport ele geçirildi.

    7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan 9 şüpheliden 7'si sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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    Haberler Güncel MİT ve Diyarbakır Emniyetinden terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 7 iş birlikçi tutuklandı
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