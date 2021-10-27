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    SON DAKİKA: Türkiye-ABD arasında F-35 toplantısı! Toplantı verimli geçti

    Son dakika haberleri... ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD heyetinin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulunduğunu bildirdi.

    AA
    Türkiye-ABD arasında ilk F-35 toplantısı sona erdi

    Konuya ilişkin yazılı açıklamada yapan Pentagon, Sözcüsü Yarbay Anton T. Semelroth Avrupa ve NATO Politikası Baş Direktörü Andrew L. Winternitz ve Savunma Bakanlığı Tedarik ve İkmalden Sorumlu Müsteşarlığın Planlama, Programlar ve Analiz Direktörü Melissa Benkert'in öncülük ettiği Savunma Bakanlığı heyetinin 27 Ekim'de Ankara'da temaslarda bulunduğunu belirtti.

    "ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN"
    Yarbay Semelroth, heyetin, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma sürecinin 23 Eylül'de nihayete erdirilmesi" konusundaki anlaşmazlıkların çözümü için görüşmeler yaptığını ifade etti.

    "TARTIŞMALAR VERİMLİ GEÇTİ"
    Görüşmede Milli Savunma Bakanlığından yetkililerin bulunduğunu kaydeden Sözcü, "Toplantı, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Türkiye'nin F-35 programına önceden katılımını saygıyla sonuçlandırma taahhüdünü göstermektedir. Tartışmalar verimli geçti ve delegasyonlar önümüzdeki aylarda Washington D.C'de tekrar bir araya gelmeyi planlıyor." ifadelerine yer verdi.

    NE OLMUŞTU?
    Bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünün yazılı açıklamasına göre, ikili ilişkiler, F-35/F-16 meselesi, küresel iklim değişikliği, Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Glasgow İklim Zirvesi marjında gerçekleşmesi planlanan ikili görüşmenin konuları ve detayları da konuşuldu.

        Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığı görüşmede, tarafların konuları karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar çerçevesinde ele alması gerektiği ve uluslararası anlaşmalara riayet etmenin önemi ifade edildi.

        Afganistan'da ortaya çıkan insani krizin önlenmesi ve istikrar ortamının sağlanması adına Türkiye'nin Afganistan halkına yardım etmeye ve uluslararası toplumla iş birliği içerisinde olmaya devam edeceği belirtildi.

        Yukarı Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından Kafkaslar'da barış, istikrar ve kalkınma için atılacak ortak adımlar üzerinde duruldu.

        Türkiye'nin sınır güvenliğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PYD/YPG/PKK ve DEAŞ dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı Türkiye'nin kararlı mücadelesinin devam edeceğinin altı çizildi.

            İki NATO müttefiki olarak, Türkiye ve ABD'nin iklim değişikliği, terör, göç, salgın hastalıklar gibi küresel ve bölgesel tehditler karşısında iş birliği ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.

            BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA
            Beyaz Saray, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, yaptıkları telefon görüşmesinde, anlaşmazlıkların yönetimi ve yapıcı ikili ilişkiler için diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladığını açıkladı.

            Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, Kalın ve Sullivan'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

            Kalın ve Sullivan'ın, Afganistan, Orta Doğu, Güney Kafkaslar, Doğu Akdeniz ve savunma ilişkisi dahil birçok bölgesel konuyu ele aldığını aktaran Horne, "İki isim, anlaşmazlıkların yönetimi ve yapıcı ikili ilişkilerin sürdürülmesi için diyaloğun önemi konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye-ABD arasında F-35 toplantısı! Toplantı verimli geçti
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