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    • Güncel
    • 28.10.2021 01:23
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    • 28.10.2021 01:38
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    CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin etkinliğinde büyük saygısızlık! Ezan okunurken sirtaki yapmaya devam ettiler

    CHP'nin karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi. CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin, düzenlediği bir etkinlikte Yunan dansı sirtaki oynandı. Bir vatandaşın kameraya kaydettiği anlarda Yunan dansına ezan okunmasına rağmen ara verilmediği görüldü.

    Ezan okunurken sirtaki devam etti!

    CHP'nin karıştığı skandalların ardı arkası kesilmiyor.

    Son olarak CHP yönetimindeki Kadıköy Belediyesi'nin İzmir'in kurtuluşunu Yunan dansı sirtaki ile kutlamasının ardından benzer bir görüntü de Çanakkale Belediyesi'nden geldi.

    ÇANAKKALE BELEDİYESİ'NİN ETKİNLİĞİNDE SİRTAKİ
    CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin bir etkinliğinde Yunan sirtakisi oynandı.

    EZANA SAYGISIZLIK
    Yunan dansına ezan okunmasına rağmen ara verilmedi. Ezan okunmasına rağmen dansa ara verilmemesi ise bir vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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    Haberler Güncel CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin etkinliğinde büyük saygısızlık! Ezan okunurken sirtaki yapmaya devam ettiler
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