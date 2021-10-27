CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin etkinliğinde büyük saygısızlık! Ezan okunurken sirtaki yapmaya devam ettiler

CHP'nin karıştığı skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak CHP yönetimindeki Kadıköy Belediyesi'nin İzmir'in kurtuluşunu Yunan dansı sirtaki ile kutlamasının ardından benzer bir görüntü de Çanakkale Belediyesi'nden geldi.

ÇANAKKALE BELEDİYESİ'NİN ETKİNLİĞİNDE SİRTAKİ

CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin bir etkinliğinde Yunan sirtakisi oynandı.

EZANA SAYGISIZLIK

Yunan dansına ezan okunmasına rağmen ara verilmedi. Ezan okunmasına rağmen dansa ara verilmemesi ise bir vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.