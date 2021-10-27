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    • 27.10.2021 09:58
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    CHP'li İzmir Buca Belediyesi'nde yolsuzluk! 11 kişi gözaltında!

    Son dakika haberleri... Yolsuzlukları ile ünlü CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklendi. CHP'li İzmir Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları öne sürülen, aralarında belediye personelinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

    CHP’li belediyede yolsuzluk! 11 kişi gözaltında

    İzmir'de Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları öne sürülen, aralarında belediye personelinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Güncel CHP'li İzmir Buca Belediyesi'nde yolsuzluk! 11 kişi gözaltında!
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