29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma günü İETT otobüs, metro, metrobüs, marmaray bedava mı olacak?

Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Cumuriyet'in ilan edilişinin 98'inci yılı coşkuyla kutlanacak ve o gün çalışacak olanlar ya da sevdiklerini ziyaret etmeye, gezmeye çıkacaklar İETT toplu taşımalara paralı mı yoksa parasız mı bineceklerini merak etmeye başladı. Peki 29 Ekim Cuma günü otobüs, metro, metrobus, marmaray bedava mı, ücretsiz mi? Konuya dair merakla beklenen açıklama geldi, işte 29 Ekim günü toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı...
29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Saraçhane belediye binasında gerçekleştiren İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.
Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak.
Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.