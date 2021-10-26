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    • 26.10.2021 18:14
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliği sürüyor... Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    5 PKK’lı hain artık yok!

    Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayımlandı.



    Açıklamada Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğinin etkin ve kararlı bir şekilde yürütüldüğünün altı çizilirken "Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.




    İşte MSB'den yapılan o açıklama;

    Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

        5 PKK’lı hain artık yok!
        Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
            SON DAKİKA