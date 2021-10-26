Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi





Açıklamada Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğinin etkin ve kararlı bir şekilde yürütüldüğünün altı çizilirken "Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.